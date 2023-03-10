Украинцы сожгли свой истребитель, чтобы похвастаться военными успехами

Украинские диверсанты подожгли собственный истребитель Су-27, чтобы создать видимость военных успехов в конфликте с Россией. Пропагандистов разоблачил telegram-канал «Война с фейками».
«Диверсанты подожгли истребитель Су-27 ВКС РФ на аэродроме в Артеме, Приморский край. Чтобы создать этот фейк, украинской пропаганде, которая стоит за виртуальным легионом „Свобода России“ пришлось потратиться и поджечь настоящий Су-27. Однако, это самолет не российских ВКС, а украинских Воздушных сил», — сообщает telegram-канал.
Уточняется, что при покадровом просмотре видео заметно, что на нижней части крыла нарисована украинская эмблема — желто-синий кружок, который можно заметить, в том числе и на Су-27 ВС Украины. Подобных изображений на российских самолетах чаще всего нет. Также указано, что боевые самолеты редко стоят на траве, как показано на видео.
Предполагается, что для создания этого фейка пришлось поджечь какой-то аварийный самолет ВСУ или Су-27. Такое решение названо опрометчивым, так как США все равно продолжают сомневаться в целесообразности передачи Украине истребителей F-16.
Ранее журналисты telegram-канала «Война с фейками» сообщали, что фейком является информация в соцсетях о том, что Минобороны РФ закупает форму для российских военных по цене до 210 тысяч рублей за комплект.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!