Украинцы сожгли свой истребитель, чтобы похвастаться военными успехами

11 марта 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Для создания фейка Киеву пришлось поджечь аварийный самолет ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские диверсанты подожгли собственный истребитель Су-27, чтобы создать видимость военных успехов в конфликте с Россией. Пропагандистов разоблачил telegram-канал «Война с фейками». «Диверсанты подожгли истребитель Су-27 ВКС РФ на аэродроме в Артеме, Приморский край. Чтобы создать этот фейк, украинской пропаганде, которая стоит за виртуальным легионом „Свобода России“ пришлось потратиться и поджечь настоящий Су-27. Однако, это самолет не российских ВКС, а украинских Воздушных сил», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что при покадровом просмотре видео заметно, что на нижней части крыла нарисована украинская эмблема — желто-синий кружок, который можно заметить, в том числе и на Су-27 ВС Украины. Подобных изображений на российских самолетах чаще всего нет. Также указано, что боевые самолеты редко стоят на траве, как показано на видео. Предполагается, что для создания этого фейка пришлось поджечь какой-то аварийный самолет ВСУ или Су-27. Такое решение названо опрометчивым, так как США все равно продолжают сомневаться в целесообразности передачи Украине истребителей F-16. Ранее журналисты telegram-канала «Война с фейками» сообщали, что фейком является информация в соцсетях о том, что Минобороны РФ закупает форму для российских военных по цене до 210 тысяч рублей за комплект. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские диверсанты подожгли собственный истребитель Су-27, чтобы создать видимость военных успехов в конфликте с Россией. Пропагандистов разоблачил telegram-канал «Война с фейками». «Диверсанты подожгли истребитель Су-27 ВКС РФ на аэродроме в Артеме, Приморский край. Чтобы создать этот фейк, украинской пропаганде, которая стоит за виртуальным легионом „Свобода России“ пришлось потратиться и поджечь настоящий Су-27. Однако, это самолет не российских ВКС, а украинских Воздушных сил», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что при покадровом просмотре видео заметно, что на нижней части крыла нарисована украинская эмблема — желто-синий кружок, который можно заметить, в том числе и на Су-27 ВС Украины. Подобных изображений на российских самолетах чаще всего нет. Также указано, что боевые самолеты редко стоят на траве, как показано на видео. Предполагается, что для создания этого фейка пришлось поджечь какой-то аварийный самолет ВСУ или Су-27. Такое решение названо опрометчивым, так как США все равно продолжают сомневаться в целесообразности передачи Украине истребителей F-16. Ранее журналисты telegram-канала «Война с фейками» сообщали, что фейком является информация в соцсетях о том, что Минобороны РФ закупает форму для российских военных по цене до 210 тысяч рублей за комплект.