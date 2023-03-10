10 марта 2023

«Известия»: врач-сомнолог поделился способами избавиться от храпа

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Есть способы, которые действительно помогают в борьбе с апноэ, считает Калинкин Фото:

Избавиться от храпа можно с помощью подачи воздуха через маску и трубку пациента или установки на ночь ортезов — специальных кап для выдвижения нижней челюсти. Об этом заявил невролог-сомнолог Александр Калинкин, отметив, что эти два запатентованных способа действительно помогают в борьбе с апноэ.

«Первый способ — это использование СИПАП-терапии, когда с помощью специального аппарата через маску и трубку пациенту подается воздух под повышенным давлением, что поддерживает верхние дыхательные пути в открытом состоянии. Второй: установка на ночь ортезов — специальных кап для выдвижения нижней челюсти», — рассказал Калинкин «Известиям».

Сомнолог отметил, что это помогает в тех случаях, когда при плохом носовом дыхании полностью перекрывает дыхательные пути. По его словам, ортезы не являются помехой для личной жизни, так как конструкции практически незаметны во рту.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова рассказывала, что у человека ухудшается качество сна, если накануне он принимал продукты с кофеином или алкоголь. Также здоровому сну мешает прием острой пищи. Сомнолог Екатерина Племянникова отмечала, что для комфортного сна нужно соблюдать постоянный график засыпания и пробуждения. Также она рассказала, что не стоит пользоваться гаджетами за два часа до сна.

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Избавиться от храпа можно с помощью подачи воздуха через маску и трубку пациента или установки на ночь ортезов — специальных кап для выдвижения нижней челюсти. Об этом заявил невролог-сомнолог Александр Калинкин, отметив, что эти два запатентованных способа действительно помогают в борьбе с апноэ. «Первый способ — это использование СИПАП-терапии, когда с помощью специального аппарата через маску и трубку пациенту подается воздух под повышенным давлением, что поддерживает верхние дыхательные пути в открытом состоянии. Второй: установка на ночь ортезов — специальных кап для выдвижения нижней челюсти», — рассказал Калинкин «Известиям». Сомнолог отметил, что это помогает в тех случаях, когда при плохом носовом дыхании полностью перекрывает дыхательные пути. По его словам, ортезы не являются помехой для личной жизни, так как конструкции практически незаметны во рту. Ранее врач-сомнолог София Черкасова рассказывала, что у человека ухудшается качество сна, если накануне он принимал продукты с кофеином или алкоголь. Также здоровому сну мешает прием острой пищи. Сомнолог Екатерина Племянникова отмечала, что для комфортного сна нужно соблюдать постоянный график засыпания и пробуждения. Также она рассказала, что не стоит пользоваться гаджетами за два часа до сна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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