В Тюмени задержали рейс до Минеральных Вод

Рейс из Минеральных Вод в Тюмень также задерживается на пять часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рейс Тюмень — Махачкала — Минеральные Воды задержали на пять часов. Информация об этом представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Обратный рейс до Тюмени также задержан.

«Рейс А4 534 Тюмень — Махачкала — Минеральные Воды. Вылет по расписанию: 07:55. Расчетное время: 15:35», — указано на онлайн-табло.

Обратный вылет в Тюмень из Минеральных Вод также задерживается на пять часов. По данным аэропорта Рощино, воздушное судно авиакомпании Азимут должно было приземлиться в областной столице в 6:55. По расчетному времени, самолет прилетит в Тюмень в 14:55. В пресс-службу авиакомпании Азимут направлен запрос, ответ ожидается.