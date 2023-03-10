10 марта 2023

В Тюмени задержали рейс до Минеральных Вод

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино, человек с сумкой
Рейс из Минеральных Вод в Тюмень также задерживается на пять часов Фото:

Рейс Тюмень — Махачкала — Минеральные Воды задержали на пять часов. Информация об этом представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Обратный рейс до Тюмени также задержан.

«Рейс А4 534 Тюмень — Махачкала — Минеральные Воды. Вылет по расписанию: 07:55. Расчетное время: 15:35», — указано на онлайн-табло.

Обратный вылет в Тюмень из Минеральных Вод также задерживается на пять часов. По данным аэропорта Рощино, воздушное судно авиакомпании Азимут должно было приземлиться в областной столице в 6:55. По расчетному времени, самолет прилетит в Тюмень в 14:55. В пресс-службу авиакомпании Азимут направлен запрос, ответ ожидается.

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Рейс Тюмень — Махачкала — Минеральные Воды задержали на пять часов. Информация об этом представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Обратный рейс до Тюмени также задержан. «Рейс А4 534 Тюмень — Махачкала — Минеральные Воды. Вылет по расписанию: 07:55. Расчетное время: 15:35», — указано на онлайн-табло. Обратный вылет в Тюмень из Минеральных Вод также задерживается на пять часов. По данным аэропорта Рощино, воздушное судно авиакомпании Азимут должно было приземлиться в областной столице в 6:55. По расчетному времени, самолет прилетит в Тюмень в 14:55. В пресс-службу авиакомпании Азимут направлен запрос, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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