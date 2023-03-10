В Сургуте открылся центр для набора бойцов в ЧВК «Вагнер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сургуте открылся центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Список центров в 42 городах России, в числе которых есть и Сургут, опубликовала пресс-служба владельца компании Евгения Пригожина.

«В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК „Вагнер“. Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба в своем telegram-канале.

В Сургуте желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер» будет принимать «Центр спортивной подготовки и реабилитации Алексея Ашапатова». Центр находится по адресу: улица Университетская, дом 31.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте планируют открыть центр для подбора бойцов в ЧВК «Вагнер». Он станет единственным для Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.