ЧВК «Вагнер» откроет центр подбора бойцов в тюменской «матрешке»

Центр подбора бойцов для ЧВК «Вагнер» откроют в Сургуте

03 марта 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Ддля югорчан, тюменцев и ямальцев в Сургуте откроют единый центр набора бойцов в ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте откроется центр подбора бойцов для ЧВК «Вагнер», который станет единым для всей тюменской «матрешки», куда входят Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Конкорд». «Для вашего региона планируется открыть центр для подбора бойцов в ЧВК „Вагнер“ в Сургуте. В настоящее время ведется поиск подходящего местоположения», — рассказали в «Конкорде» в ответ на запрос URA.RU. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ряде городов РФ будут открыты центры по подбору бойцов, готовых вступить в формирование для защиты Российской Федерации. Первый из них появился в Москве.

В Сургуте откроется центр подбора бойцов для ЧВК «Вагнер», который станет единым для всей тюменской «матрешки», куда входят Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Конкорд». «Для вашего региона планируется открыть центр для подбора бойцов в ЧВК „Вагнер“ в Сургуте. В настоящее время ведется поиск подходящего местоположения», — рассказали в «Конкорде» в ответ на запрос URA.RU. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ряде городов РФ будут открыты центры по подбору бойцов, готовых вступить в формирование для защиты Российской Федерации. Первый из них появился в Москве.