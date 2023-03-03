ЧВК «Вагнер» откроет центр подбора бойцов в тюменской «матрешке»

Центр подбора бойцов для ЧВК «Вагнер» откроют в Сургуте
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Ддля югорчан, тюменцев и ямальцев в Сургуте откроют единый центр набора бойцов в ЧВК «Вагнер» Фото:

В Сургуте откроется центр подбора бойцов для ЧВК «Вагнер», который станет единым для всей тюменской «матрешки», куда входят Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

«Для вашего региона планируется открыть центр для подбора бойцов в ЧВК „Вагнер“ в Сургуте. В настоящее время ведется поиск подходящего местоположения», — рассказали в «Конкорде» в ответ на запрос URA.RU.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ряде городов РФ будут открыты центры по подбору бойцов, готовых вступить в формирование для защиты Российской Федерации. Первый из них появился в Москве.

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В Сургуте откроется центр подбора бойцов для ЧВК «Вагнер», который станет единым для всей тюменской «матрешки», куда входят Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Конкорд». «Для вашего региона планируется открыть центр для подбора бойцов в ЧВК „Вагнер“ в Сургуте. В настоящее время ведется поиск подходящего местоположения», — рассказали в «Конкорде» в ответ на запрос URA.RU. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ряде городов РФ будут открыты центры по подбору бойцов, готовых вступить в формирование для защиты Российской Федерации. Первый из них появился в Москве.
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