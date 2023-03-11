Bloomberg: ЕС усилит контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в РФ

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, энергоблок4, тепловая схема
ЕС опасается, что подсанкционные технологии попадут в Россию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В рамках борьбы с обходом санкций в отношении России Евросоюз попросит третьи страны усилить мониторинг импорта высокотехнологичных товаров из ЕС, которые в перспективе могут попасть в РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран Большой семерки в Россию значительно упал с момента введения санкций и экспортного контроля. Но поставки из ЕС и G7 в такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, взлетели, а экспорт из этих стран в Россию вырос», — говорится в материале. Уточняется, что страны Евросоюза все больше сосредотачиваются на ужесточении любых лазеек и предотвращении обхода всех пакетов санкций. Меры по усиленному мониторингу могут затронуть сотни товарных позиций, подпавших под ограничения.

Страны Запада ввели жесткие санкции против России с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Одним из первых запретов стало ограничение на экспорт товаров и технологий, необходимых для российского сектора обороны, безопасности и для авиационной и космической отраслей, передает MK.RU. В новый десятый пакет санкций ЕС вошли механизмы, которые будут блокировать пути обхода предыдущих, сообщает ФАН.

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В рамках борьбы с обходом санкций в отношении России Евросоюз попросит третьи страны усилить мониторинг импорта высокотехнологичных товаров из ЕС, которые в перспективе могут попасть в РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран Большой семерки в Россию значительно упал с момента введения санкций и экспортного контроля. Но поставки из ЕС и G7 в такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, взлетели, а экспорт из этих стран в Россию вырос», — говорится в материале. Уточняется, что страны Евросоюза все больше сосредотачиваются на ужесточении любых лазеек и предотвращении обхода всех пакетов санкций. Меры по усиленному мониторингу могут затронуть сотни товарных позиций, подпавших под ограничения. Страны Запада ввели жесткие санкции против России с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Одним из первых запретов стало ограничение на экспорт товаров и технологий, необходимых для российского сектора обороны, безопасности и для авиационной и космической отраслей, передает MK.RU. В новый десятый пакет санкций ЕС вошли механизмы, которые будут блокировать пути обхода предыдущих, сообщает ФАН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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