Bloomberg: ЕС усилит контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в РФ

ЕС опасается, что подсанкционные технологии попадут в Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В рамках борьбы с обходом санкций в отношении России Евросоюз попросит третьи страны усилить мониторинг импорта высокотехнологичных товаров из ЕС, которые в перспективе могут попасть в РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран Большой семерки в Россию значительно упал с момента введения санкций и экспортного контроля. Но поставки из ЕС и G7 в такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, взлетели, а экспорт из этих стран в Россию вырос», — говорится в материале. Уточняется, что страны Евросоюза все больше сосредотачиваются на ужесточении любых лазеек и предотвращении обхода всех пакетов санкций. Меры по усиленному мониторингу могут затронуть сотни товарных позиций, подпавших под ограничения.