В Пермском крае в смертельном ДТП погиб водитель

В ДТП в Пермском крае погиб мужчина Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Пермском крае на автодороге Кудымкар-Гайны произошло смертельное ДТП. Погиб водитель автомобиля LADA Granta, в которого влетел не справившийся с управлением водитель на Geely. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

«На 51 километре автодороги Кудымкар-Гайны произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем LADA Granta. В результате происшествия погиб водитель автомобиля LADA Granta. Также пострадал водитель автомобиля Geely», — рассказал врио начальника отделения Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» Алексей Сизов.

По его словам, на сегодня обстоятельства произошедшего ДТП уточняются. Проверку проводят и сотрудники полиции.