10 марта 2023

В Пермском крае в смертельном ДТП погиб водитель

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП в Пермском крае погиб мужчина Фото:

В Пермском крае на автодороге Кудымкар-Гайны произошло смертельное ДТП. Погиб водитель автомобиля LADA Granta, в которого влетел не справившийся с управлением водитель на Geely. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

«На 51 километре автодороги Кудымкар-Гайны произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем LADA Granta. В результате происшествия погиб водитель автомобиля LADA Granta. Также пострадал водитель автомобиля Geely», — рассказал врио начальника отделения Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» Алексей Сизов.

По его словам, на сегодня обстоятельства произошедшего ДТП уточняются. Проверку проводят и сотрудники полиции.

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В Пермском крае на автодороге Кудымкар-Гайны произошло смертельное ДТП. Погиб водитель автомобиля LADA Granta, в которого влетел не справившийся с управлением водитель на Geely. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Пермского края. «На 51 километре автодороги Кудымкар-Гайны произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем LADA Granta. В результате происшествия погиб водитель автомобиля LADA Granta. Также пострадал водитель автомобиля Geely», — рассказал врио начальника отделения Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» Алексей Сизов. По его словам, на сегодня обстоятельства произошедшего ДТП уточняются. Проверку проводят и сотрудники полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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