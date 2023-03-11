Shot: в Москве горит офис телеканала «Спас». Видео

Shot: в Москве горит офисное здание на Академика Королева
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, огонь, пожарная лестница
В Москве горит офис телеканала «Спас», передает Shot Фото:

В Москве горит здание на улице Академика Королева. Об этом сообщили в telegram-каналах. Предположительно, пожар начался в офисе телеканала «Спас».

«Пожар на Академика Королева произошел в здании, где находится офис телеканала «Спас», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что возгорание началось в типографии, в настоящее время пожар локализован, эвакуация людей из здания завершена. По предварительным данным никто не пострадал.

Обновлено в 18:57:

Пожар ликвидирован, четыре человека были спасены. Об этом сообщили в МЧС.

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В Москве горит здание на улице Академика Королева. Об этом сообщили в telegram-каналах. Предположительно, пожар начался в офисе телеканала «Спас». «Пожар на Академика Королева произошел в здании, где находится офис телеканала «Спас», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что возгорание началось в типографии, в настоящее время пожар локализован, эвакуация людей из здания завершена. По предварительным данным никто не пострадал. Обновлено в 18:57: Пожар ликвидирован, четыре человека были спасены. Об этом сообщили в МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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