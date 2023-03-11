В Москве горит здание на улице Академика Королева. Об этом сообщили в telegram-каналах. Предположительно, пожар начался в офисе телеканала «Спас».
«Пожар на Академика Королева произошел в здании, где находится офис телеканала «Спас», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что возгорание началось в типографии, в настоящее время пожар локализован, эвакуация людей из здания завершена. По предварительным данным никто не пострадал.
Обновлено в 18:57:
Пожар ликвидирован, четыре человека были спасены. Об этом сообщили в МЧС.
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В Москве горит здание на улице Академика Королева. Об этом сообщили в telegram-каналах. Предположительно, пожар начался в офисе телеканала «Спас». «Пожар на Академика Королева произошел в здании, где находится офис телеканала «Спас», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что возгорание началось в типографии, в настоящее время пожар локализован, эвакуация людей из здания завершена. По предварительным данным никто не пострадал. Обновлено в 18:57: Пожар ликвидирован, четыре человека были спасены. Об этом сообщили в МЧС.