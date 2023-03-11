Shot: в Москве горит офис телеканала «Спас». Видео

Shot: в Москве горит офисное здание на Академика Королева

11 марта 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

В Москве горит офис телеканала «Спас», передает Shot Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Москве горит здание на улице Академика Королева. Об этом сообщили в telegram-каналах. Предположительно, пожар начался в офисе телеканала «Спас». «Пожар на Академика Королева произошел в здании, где находится офис телеканала «Спас», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что возгорание началось в типографии, в настоящее время пожар локализован, эвакуация людей из здания завершена. По предварительным данным никто не пострадал. Обновлено в 18:57: Пожар ликвидирован, четыре человека были спасены. Об этом сообщили в МЧС.

В Москве горит здание на улице Академика Королева. Об этом сообщили в telegram-каналах. Предположительно, пожар начался в офисе телеканала «Спас». «Пожар на Академика Королева произошел в здании, где находится офис телеканала «Спас», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что возгорание началось в типографии, в настоящее время пожар локализован, эвакуация людей из здания завершена. По предварительным данным никто не пострадал. Обновлено в 18:57: Пожар ликвидирован, четыре человека были спасены. Об этом сообщили в МЧС.