Врач из США назвала оптимальное время для дневного сна

Врач из США: дневной сон не должен длиться дольше получаса

11 марта 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Дневной сон не должен длиться слишком долго, считает Тиффани Каспер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы дневной сон принес пользу организму, следует спать в комфортной обстановке не слишком долго, а после пробуждения нужно время, чтобы прийти в себя. Такие советы дала семейный врач клиники Мейо (США) Тиффани Каспер. «Если после дневного сон-часа вы просыпаетесь с чувством разбитости и беспокойством, значит, вы спали слишком долго. Идеальная продолжительность дневного сна составляет от 15 до 30 минут», — рассказала Тиффани Каспер, ее цитирует издание «Ридус». Она также рассказала, что сон час лучше устроить с двух до трех часов дня, в это время организм восстановится лучше всего. Перед тем как уйти на дневной сон нужно убедиться, что помещение проветрено и в него не попадает яркий свет, рекомендует врач. Также она напомнила не брать в спальню телефон, чтобы ничего не отвлекало. Каспер рекомендует не вставать после пробуждения слишком резко, перед тем, как вернуться к делам, нужно сделать небольшую зарядку прямо в постели. Врач-невролог Александр Калинкин рассказал, как бороться с храпом во сне. Он посоветовал надевать на ночь специальные капы, чтобы зафиксировать челюсти в правильном положении. По мнению специалиста, это поможет избавиться от храпа.

Чтобы дневной сон принес пользу организму, следует спать в комфортной обстановке не слишком долго, а после пробуждения нужно время, чтобы прийти в себя. Такие советы дала семейный врач клиники Мейо (США) Тиффани Каспер. «Если после дневного сон-часа вы просыпаетесь с чувством разбитости и беспокойством, значит, вы спали слишком долго. Идеальная продолжительность дневного сна составляет от 15 до 30 минут», — рассказала Тиффани Каспер, ее цитирует издание «Ридус». Она также рассказала, что сон час лучше устроить с двух до трех часов дня, в это время организм восстановится лучше всего. Перед тем как уйти на дневной сон нужно убедиться, что помещение проветрено и в него не попадает яркий свет, рекомендует врач. Также она напомнила не брать в спальню телефон, чтобы ничего не отвлекало. Каспер рекомендует не вставать после пробуждения слишком резко, перед тем, как вернуться к делам, нужно сделать небольшую зарядку прямо в постели. Врач-невролог Александр Калинкин рассказал, как бороться с храпом во сне. Он посоветовал надевать на ночь специальные капы, чтобы зафиксировать челюсти в правильном положении. По мнению специалиста, это поможет избавиться от храпа.