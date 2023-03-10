На свердловской трассе таксист выехал на встречку и врезался в бетономешалку

В результате ДТП с бетономешалкой пострадал один человек
На трассе Полевской — Полдневая машина такси выехала на встречную полосу и врезалась в бетономешалку. В результате ДТП пострадал водитель такси, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
«На пятом километре трассы Полевской — Полдневая столкнулись автомобиль такси и бетономешалка из-за выезда на встречную полосу. В результате ДТП пострадал один человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Авария произошла днем 11 марта. Теперь сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.
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