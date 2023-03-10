10 марта 2023

На свердловской трассе таксист выехал на встречку и врезался в бетономешалку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт школы искусств № 1. Курган, бетономешалка
В результате ДТП с бетономешалкой пострадал один человек Фото:

На трассе Полевской — Полдневая машина такси выехала на встречную полосу и врезалась в бетономешалку. В результате ДТП пострадал водитель такси, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«На пятом километре трассы Полевской — Полдневая столкнулись автомобиль такси и бетономешалка из-за выезда на встречную полосу. В результате ДТП пострадал один человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла днем 11 марта. Теперь сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.

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На трассе Полевской — Полдневая машина такси выехала на встречную полосу и врезалась в бетономешалку. В результате ДТП пострадал водитель такси, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «На пятом километре трассы Полевской — Полдневая столкнулись автомобиль такси и бетономешалка из-за выезда на встречную полосу. В результате ДТП пострадал один человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла днем 11 марта. Теперь сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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