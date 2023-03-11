Киев отправляет в Норвегию военных учиться обращению с NASAMS

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Украинские военные отправятся в Норвегию на обучение работе с NASAMS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные направятся обучаться работе зенитно-ракетными комплексами NASAMS в Норвегию. Об этом сообщили воздушные силы Украины.

«Воздушные силы вооруженных сил Украины готовы в кратчайшие сроки отправить военнослужащих зенитных ракетных войск на обучение [обращению с NASAMS] в Норвегию», — сообщается на странице воздушных сил Украины на стране в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Отмечается, что эти зенитно-ракетные комплексы уже показали свою эффективность на Украине.

Системы ЗРК NASAMS производят в Норвегии. Они могут уничтожать баллистические ракеты, военные самолеты и вертолеты. Относятся к системам ПВО малого и среднего радиуса действия. Украина получила комплексы из США и Норвегии. Один из таких комплексов был уничтожен российскими военными в начале февраля, передает «Царьград».

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Украинские военные направятся обучаться работе зенитно-ракетными комплексами NASAMS в Норвегию. Об этом сообщили воздушные силы Украины. «Воздушные силы вооруженных сил Украины готовы в кратчайшие сроки отправить военнослужащих зенитных ракетных войск на обучение [обращению с NASAMS] в Норвегию», — сообщается на странице воздушных сил Украины на стране в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Отмечается, что эти зенитно-ракетные комплексы уже показали свою эффективность на Украине. Системы ЗРК NASAMS производят в Норвегии. Они могут уничтожать баллистические ракеты, военные самолеты и вертолеты. Относятся к системам ПВО малого и среднего радиуса действия. Украина получила комплексы из США и Норвегии. Один из таких комплексов был уничтожен российскими военными в начале февраля, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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