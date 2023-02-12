Генерал Гурулев: Польша готовит армию против России

Андрей Гурулев предрек столкновение Польши с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В случае, если украинская армия будет поражена российскими силами, Польше придется вступить в прямое вооруженное столкновение с Россией. Такое мнение высказал член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.

«Польша использует свои войска, вооружается, использует резервистов, готовит армию. […] Мы должны понимать, что в случае поражения украинской армии, это второй эшелон НАТО, который готов войти в зону поражения против наших сил. Их можно просто переодеть, не переодеть, без разницы, их политическое руководство напоминает дурдом», — написал он в telegram-канале . По его словам, момент столкновения Польши с Россией не за горами, так как в страну идет массовое поступление оружия, уже к апрелю-маю будут созданы ударные группировки.

Он добавил, что сегодня идет большой «информационный обман России». «Враги говорят, что не поставят украинцам самолеты, говорят, что нет билетов. Тем временем армия Польши создает все для „защиты от поступающей Украины“», — заключил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предрек победу России в СВО. По его мнению, если страны Запада не отправят Украине военную технику в ближайшие недели, то Россия победит. Экс-президент Польши Александр Квасьневский также говорил, что Россия и Украина не смогут победить друг друга из-за того, что обеим сторонам «не хватает сил».