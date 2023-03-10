10 марта 2023

Сенатор от ХМАО обсудил важные вопросы с главой Макеевки. Видео

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Международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Исаков встретился с Ключаровым во время поездки в зону СВО Фото:
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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время встречи с главой Макеевки Владиславом Ключаровым обсудили вопросы социально-экономического восстановления города и газификация. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Встретился с главой администрации города Макеевки Владиславом Ключаровым, обсудить два важнейших вопроса. Первый вопрос — социально-экономическое восстановление и развитие города. Второй — его газификация», — говорится в сообщении.

Сенатор отметил, что необходимо сейчас создавать условия поддержки бизнеса, в том числе оказывать содействие инвесторам по возрождению предприятий и созданию новых рабочих мест. Вопросы главы Макеевки планируется обсудить на ближайшем совещании комитета по экономической политике в Совете Федерации 13 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Макеевки Владиславом Ключаровым в ходе своего визита в зону специальной военной операции. Основной темой встречи стало обсуждение плана работы на 2023 год, создание мастер-плана города.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время встречи с главой Макеевки Владиславом Ключаровым обсудили вопросы социально-экономического восстановления города и газификация. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Встретился с главой администрации города Макеевки Владиславом Ключаровым, обсудить два важнейших вопроса. Первый вопрос — социально-экономическое восстановление и развитие города. Второй — его газификация», — говорится в сообщении. Сенатор отметил, что необходимо сейчас создавать условия поддержки бизнеса, в том числе оказывать содействие инвесторам по возрождению предприятий и созданию новых рабочих мест. Вопросы главы Макеевки планируется обсудить на ближайшем совещании комитета по экономической политике в Совете Федерации 13 марта. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Макеевки Владиславом Ключаровым в ходе своего визита в зону специальной военной операции. Основной темой встречи стало обсуждение плана работы на 2023 год, создание мастер-плана города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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