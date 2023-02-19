Губернатор Комарова встретилась с главой Макеевки

Губернатор ХМАО обсудила с главой Макеевки планы по восстановлению города

Наталья Комарова провела рабочую встречу с Владиславом Ключаровым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Макеевки Владиславом Ключаровым в ходе своего визита в зону специальной военной операции. На официальном сайте властей округа опубликована информация, что основной темой встречи стало обсуждение планов на 2023 год и разработка мастер-плана, необходимого для развития территории.

«Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Макеевки Владиславом Ключаровым в ходе поездки в Донецкую и Луганскую народные республики. Основной темой встречи стало обсуждение плана работы на 2023 год, создание мастер-плана города — документа, необходимого для определения перспектив развития территории», — указано в публикации.

Всего, по словам губернатора, в плане по восстановлению Макеевки 248 социально значимых объектов, из них пять детских садов и две школы. Правительство Югры планирует закупить компьютеры для образовательных организаций и администрации города. Также в Макеевке восстановят 205 жилых домов, отремонтируют 7 км сетей водоснабжения и более 6 км сетей водоотведения, установят фонари уличного освещения и пробурят водозаборные скважины. «Работа аварийно-восстановительных бригад из Югры показала свою эффективность. С их помощью мы оперативно решаем задачи по устранению аварийных ситуаций на системах центрального отопления и водоснабжения в домах города. Отопительный сезон проходит хорошо, в городе работают все котельные, их у нас 221. Вместе мы пройдем этот зимний период достойно», — отметил Ключаров.

Ранее URA.RU писало о визите губернатора ХМАО в зону проведения СВО. Комарова передала военнослужащим амуницию, наградила волонтеров и поздравила молодоженов из Пыть-Яха, которые решили провести полевую свадьбу.