В Харькове сотрудники военкомата начали выдавать повестки в ночном клубе

12 марта 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

На Украине сотрудники военкоматов начали разносить повестки по ночным клубам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Украины сообщили, что им начали выдавать повестки для службы в армии в ночном клубе. Для этого сотрудникам военного комиссариата пришлось проверять документы у всех посетителей увеселительного заведения. «Сотрудники территориального центра комплектования (военкомат — ред.) наведались в один из клубов Харькова», — сообщил telegram-канал украинского издания «Клименко тайм». Уточняется, что повестки посетителям клуба выдавали после проверки документов. На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки о мобилизации украинским мужчинам пересылают через мессенджер Viber и SMS-сообщения. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать место жительства, однако некоторые из них тратят большие деньги, чтобы избежать службы в армии.

Жители Украины сообщили, что им начали выдавать повестки для службы в армии в ночном клубе. Для этого сотрудникам военного комиссариата пришлось проверять документы у всех посетителей увеселительного заведения. «Сотрудники территориального центра комплектования (военкомат — ред.) наведались в один из клубов Харькова», — сообщил telegram-канал украинского издания «Клименко тайм». Уточняется, что повестки посетителям клуба выдавали после проверки документов. На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки о мобилизации украинским мужчинам пересылают через мессенджер Viber и SMS-сообщения. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать место жительства, однако некоторые из них тратят большие деньги, чтобы избежать службы в армии.