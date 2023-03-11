11 марта 2023

В Харькове сотрудники военкомата начали выдавать повестки в ночном клубе

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На Украине сотрудники военкоматов начали разносить повестки по ночным клубам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Украины сообщили, что им начали выдавать повестки для службы в армии в ночном клубе. Для этого сотрудникам военного комиссариата пришлось проверять документы у всех посетителей увеселительного заведения.

«Сотрудники территориального центра комплектования (военкомат — ред.) наведались в один из клубов Харькова», — сообщил telegram-канал украинского издания «Клименко тайм». Уточняется, что повестки посетителям клуба выдавали после проверки документов.

На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки о мобилизации украинским мужчинам пересылают через мессенджер Viber и SMS-сообщения. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать место жительства, однако некоторые из них тратят большие деньги, чтобы избежать службы в армии.

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Жители Украины сообщили, что им начали выдавать повестки для службы в армии в ночном клубе. Для этого сотрудникам военного комиссариата пришлось проверять документы у всех посетителей увеселительного заведения. «Сотрудники территориального центра комплектования (военкомат — ред.) наведались в один из клубов Харькова», — сообщил telegram-канал украинского издания «Клименко тайм». Уточняется, что повестки посетителям клуба выдавали после проверки документов. На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки о мобилизации украинским мужчинам пересылают через мессенджер Viber и SMS-сообщения. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать место жительства, однако некоторые из них тратят большие деньги, чтобы избежать службы в армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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