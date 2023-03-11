МЧС просит жителей ХМАО оставаться дома

Главное управление МЧС по ХМАО-Югре предупреждает жителей региона о сильных порывах ветра до 15-20 м/с и гололеде днем 12 марта. На официальной странице ведомства в социальной сети «Вконтакте» югорчан просят соблюдать меры предосторожности.
«Внимание! В Югре продлятся неблагоприятные погодные явления. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью с сохранением в течение дня 12 марта на территории округа ожидаются неблагоприятные погодные явления в виде сильного ветра порывами до 15-20 м/с, а также гололедные явления», — говорится в сообщении.
МЧС просит водителей быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, а жителям по возможности оставаться дома и остерегаться при порывах ветра падения снега с крыш и различных навесных конструкций.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после 8 марта придет потепление до +6 градусов. При этом синоптики обещают ветреную погоду с порывами до 17 метров в секунду.
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