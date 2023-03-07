После тридцатиградусных морозов в ХМАО резко потеплеет

В ХМАО при потеплении будет идти мокрый снег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ХМАО после ночных тридцатиградусных морозов к концу рабочей недели придет потепление до +6 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра ХМАО.

В четверг и пятницу ожидается облачная погода, возможен снег, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночные часы температура опустится до -23 -35 градусов. В четверг, 9 марта, днем потеплеет до -5 -10 градусов, в пятницу, 10 марта — до +1 +6. При потеплении синоптики прогнозируют мокрый снег. Ветер переменных направлений, 4-14 м/с, с порывами до 17 м/с.

По данным онлайн-сервиса Gismeteo в Ханты-Мансийске 9 марта температура будет -11 -26, 10 марта +2 -7, 11 марта +2 -3. При потеплении ожидается снег с дождем. Ветер до 17 м/с.

В Сургуте в четверг синоптики прогнозируют температуру воздуха от -17 до -27, в пятницу от +1 до -15, в субботу от +1 до -1 градуса. Порывы ветра до 15 м/с. Будет идти мокрый снег.

В Нижневартовске 9 марта температура будет -19 -26, 10 марта 0 -18, 11 марта +1 -2. Ветер до 14 м/с, при потеплении синоптики прогнозируют снег с дождем.

Ранее сообщалось, что к 8 марта в ХМАО придет похолодание до -32 градусов, при этом днем в отдельных районах округа температура будет подниматься до 1-4 градусов ниже нуля. Из-за потепления с 10 марта ограничивают движение грузовиков массой свыше 10 тонн по зимникам в некоторых районах округа.