В Миассе ищут волонтеров для постройки передвижной бани на СВО. Фото

12 марта 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

От добровольцев требуется только умение работать с деревом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Миассе Челябинской области ищут волонтеров для постройки передвижной бани для военных на СВО. Информация об этом распространяется в соцсетях. «Дорогие друзья! Многие из вас очень часто обращаются к нам с вопросом: чем мы можем помочь вам и нашей армии, помимо сбора гуманитарной помощи. Сейчас мы обращаемся к вам. Нужны добровольцы, для постройки очередной бани на колесах, которая будет отправлена на фронт», — пишут администраторы паблика «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщается в паблике, от волонтеров требуется только желание и умение работать с деревом. «ZOV Миасса» сообщает также, что первая изготовленная баня уже уехала на фронт, а сейчас миассцы собираются изготовить новую. Желающих помочь просят обращаться к директору фирмы «Миасские бани и сауны» Максиму Правде. Одна готовая баня уже отправилась к военным на СВО, теперь волонтеры будут делать новую Фото: паблик «ZOV Миасса» «ВКонтакте»

В Миассе Челябинской области ищут волонтеров для постройки передвижной бани для военных на СВО. Информация об этом распространяется в соцсетях. «Дорогие друзья! Многие из вас очень часто обращаются к нам с вопросом: чем мы можем помочь вам и нашей армии, помимо сбора гуманитарной помощи. Сейчас мы обращаемся к вам. Нужны добровольцы, для постройки очередной бани на колесах, которая будет отправлена на фронт», — пишут администраторы паблика «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщается в паблике, от волонтеров требуется только желание и умение работать с деревом. «ZOV Миасса» сообщает также, что первая изготовленная баня уже уехала на фронт, а сейчас миассцы собираются изготовить новую. Желающих помочь просят обращаться к директору фирмы «Миасские бани и сауны» Максиму Правде.