В Миассе Челябинской области ищут волонтеров для постройки передвижной бани для военных на СВО. Информация об этом распространяется в соцсетях.
«Дорогие друзья! Многие из вас очень часто обращаются к нам с вопросом: чем мы можем помочь вам и нашей армии, помимо сбора гуманитарной помощи. Сейчас мы обращаемся к вам. Нужны добровольцы, для постройки очередной бани на колесах, которая будет отправлена на фронт», — пишут администраторы паблика «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщается в паблике, от волонтеров требуется только желание и умение работать с деревом. «ZOV Миасса» сообщает также, что первая изготовленная баня уже уехала на фронт, а сейчас миассцы собираются изготовить новую. Желающих помочь просят обращаться к директору фирмы «Миасские бани и сауны» Максиму Правде.
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