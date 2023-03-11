11 марта 2023
10 марта 2023

В Миассе ищут волонтеров для постройки передвижной бани на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, ковш, банный веник, банный ковшик, черпак
От добровольцев требуется только умение работать с деревом Фото:
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В Миассе Челябинской области ищут волонтеров для постройки передвижной бани для военных на СВО. Информация об этом распространяется в соцсетях.

«Дорогие друзья! Многие из вас очень часто обращаются к нам с вопросом: чем мы можем помочь вам и нашей армии, помимо сбора гуманитарной помощи. Сейчас мы обращаемся к вам. Нужны добровольцы, для постройки очередной бани на колесах, которая будет отправлена на фронт», — пишут администраторы паблика «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщается в паблике, от волонтеров требуется только желание и умение работать с деревом. «ZOV Миасса» сообщает также, что первая изготовленная баня уже уехала на фронт, а сейчас миассцы собираются изготовить новую. Желающих помочь просят обращаться к директору фирмы «Миасские бани и сауны» Максиму Правде.

Одна готовая баня уже отправилась к военным на СВО, теперь волонтеры будут делать новую
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В Миассе Челябинской области ищут волонтеров для постройки передвижной бани для военных на СВО. Информация об этом распространяется в соцсетях. «Дорогие друзья! Многие из вас очень часто обращаются к нам с вопросом: чем мы можем помочь вам и нашей армии, помимо сбора гуманитарной помощи. Сейчас мы обращаемся к вам. Нужны добровольцы, для постройки очередной бани на колесах, которая будет отправлена на фронт», — пишут администраторы паблика «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщается в паблике, от волонтеров требуется только желание и умение работать с деревом. «ZOV Миасса» сообщает также, что первая изготовленная баня уже уехала на фронт, а сейчас миассцы собираются изготовить новую. Желающих помочь просят обращаться к директору фирмы «Миасские бани и сауны» Максиму Правде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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