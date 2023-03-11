11 марта 2023
10 марта 2023

В Тюмени поймали рецидивиста, обокравшего местных предпринимателей

Полиция нашла подозреваемого в краже у тюменских предпринимателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Место преступления. Челябинск, криминалист, место преступления, кража со взломом, эксперт
Подозреваемый проник в фотостудию и обувную мастерскую с целью кражи Фото:

Тюменская полиция поймала подозреваемого в краже из местной фотостудии и обувной мастерской. Как уточнили в региональном УМВД, ранее судимый мужчина лишил предпринимателей товара почти на 190 тысяч рублей.

«Предприниматели сообщили, что из их офисов пропали дорогостоящий мобильник, световые лампы, акустическая колонка, а также порядка 30 пар обуви. Общий ущерб, по словам заявителей, составил почти 190 тысяч рублей. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен житель Тюмени 1997 года рождения ранее неоднократно судимый», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Украденный товар мужчина продал случайным прохожим, а заработанные деньги потратил на свои нужды. Теперь мужчина будет проходить по 2 части статьи 158 УК РФ «Кража». В случае доказательства его вины подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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Тюменская полиция поймала подозреваемого в краже из местной фотостудии и обувной мастерской. Как уточнили в региональном УМВД, ранее судимый мужчина лишил предпринимателей товара почти на 190 тысяч рублей. «Предприниматели сообщили, что из их офисов пропали дорогостоящий мобильник, световые лампы, акустическая колонка, а также порядка 30 пар обуви. Общий ущерб, по словам заявителей, составил почти 190 тысяч рублей. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен житель Тюмени 1997 года рождения ранее неоднократно судимый», — сообщили в пресс-службе ведомства. Украденный товар мужчина продал случайным прохожим, а заработанные деньги потратил на свои нужды. Теперь мужчина будет проходить по 2 части статьи 158 УК РФ «Кража». В случае доказательства его вины подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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