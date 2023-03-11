В Тюмени поймали рецидивиста, обокравшего местных предпринимателей

Полиция нашла подозреваемого в краже у тюменских предпринимателей

12 марта 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Подозреваемый проник в фотостудию и обувную мастерскую с целью кражи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская полиция поймала подозреваемого в краже из местной фотостудии и обувной мастерской. Как уточнили в региональном УМВД, ранее судимый мужчина лишил предпринимателей товара почти на 190 тысяч рублей. «Предприниматели сообщили, что из их офисов пропали дорогостоящий мобильник, световые лампы, акустическая колонка, а также порядка 30 пар обуви. Общий ущерб, по словам заявителей, составил почти 190 тысяч рублей. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен житель Тюмени 1997 года рождения ранее неоднократно судимый», — сообщили в пресс-службе ведомства. Украденный товар мужчина продал случайным прохожим, а заработанные деньги потратил на свои нужды. Теперь мужчина будет проходить по 2 части статьи 158 УК РФ «Кража». В случае доказательства его вины подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Тюменская полиция поймала подозреваемого в краже из местной фотостудии и обувной мастерской. Как уточнили в региональном УМВД, ранее судимый мужчина лишил предпринимателей товара почти на 190 тысяч рублей. «Предприниматели сообщили, что из их офисов пропали дорогостоящий мобильник, световые лампы, акустическая колонка, а также порядка 30 пар обуви. Общий ущерб, по словам заявителей, составил почти 190 тысяч рублей. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен житель Тюмени 1997 года рождения ранее неоднократно судимый», — сообщили в пресс-службе ведомства. Украденный товар мужчина продал случайным прохожим, а заработанные деньги потратил на свои нужды. Теперь мужчина будет проходить по 2 части статьи 158 УК РФ «Кража». В случае доказательства его вины подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.