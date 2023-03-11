В Кургане полицейский спас пенсионерку от мошенников

Полицейский из Кургана не дал пенсионерке перевести деньги мошенникам

12 марта 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Полицейский остановил пенсионерку от перевода денег мошенникам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Кургане сотрудник полиции спас пенсионерку от мошенников, которым она хотела перевести 80 тысяч рублей. Оперативник заметил пожилую женщину у одного из банкоматов в торговом центре. По его словам, она была растеряна и долго с кем-то говорила по телефону. «Полицейский поинтересовался у пенсионерки, с кем происходит разговор. Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный человек. Представившись сотрудником правоохранительных органов из Москвы незнакомец сообщил, что на ее имя через доверенность третьи лица пытаются оформить кредит. Чтобы это предотвратить, необходимо перевести денежные средства на „безопасный“ счет», — рассказали в УМВД России по Курганской области. Оперативник объяснил пенсионерке, что она попалась на уловки мошенников и прервал разговор. В ведомстве отметили, что на сегодня одна из самых распространенных мошеннических схем — это звонки с информацией о незаконном оформлении кредита. В полиции считают, что часть денег уходит за пределы России и может быть использована «недружественным государством в целях, направленных против РФ».

В Кургане сотрудник полиции спас пенсионерку от мошенников, которым она хотела перевести 80 тысяч рублей. Оперативник заметил пожилую женщину у одного из банкоматов в торговом центре. По его словам, она была растеряна и долго с кем-то говорила по телефону. «Полицейский поинтересовался у пенсионерки, с кем происходит разговор. Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный человек. Представившись сотрудником правоохранительных органов из Москвы незнакомец сообщил, что на ее имя через доверенность третьи лица пытаются оформить кредит. Чтобы это предотвратить, необходимо перевести денежные средства на „безопасный“ счет», — рассказали в УМВД России по Курганской области. Оперативник объяснил пенсионерке, что она попалась на уловки мошенников и прервал разговор. В ведомстве отметили, что на сегодня одна из самых распространенных мошеннических схем — это звонки с информацией о незаконном оформлении кредита. В полиции считают, что часть денег уходит за пределы России и может быть использована «недружественным государством в целях, направленных против РФ».