11 марта 2023
10 марта 2023

В Кургане выясняют причины гибели мужчины на реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, собака, зима, река тобол, мужчина, зима курган, лед
Мужчина провалился под лет на реке Черная Фото:

Кетовский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели мужчины, который провалился под лед на реке Черная. Об этом сообщили в СУ СК России по Курганской области.

«В субботу поступило сообщение об утоплении в реке Черная в с. Большое Чаусово Курганской области мужчины 1969 г. р. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, мужчина вышел из дома в магазин. Проходя через реку, протекающую в непосредственной близости от дома, он провалился под лед», — рассказали в органах.

В следственном управлении просят жителей не выходить на лед в связи с повышением температуры воздуха весной. Ранее сообщалось, что в Кургане больше недели, по прогнозу синоптиков, будет наблюдаться плюсовая температура воздуха.

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Кетовский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели мужчины, который провалился под лед на реке Черная. Об этом сообщили в СУ СК России по Курганской области. «В субботу поступило сообщение об утоплении в реке Черная в с. Большое Чаусово Курганской области мужчины 1969 г. р. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, мужчина вышел из дома в магазин. Проходя через реку, протекающую в непосредственной близости от дома, он провалился под лед», — рассказали в органах. В следственном управлении просят жителей не выходить на лед в связи с повышением температуры воздуха весной. Ранее сообщалось, что в Кургане больше недели, по прогнозу синоптиков, будет наблюдаться плюсовая температура воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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