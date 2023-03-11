В Кургане выясняют причины гибели мужчины на реке

12 марта 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Мужчина провалился под лет на реке Черная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кетовский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели мужчины, который провалился под лед на реке Черная. Об этом сообщили в СУ СК России по Курганской области. «В субботу поступило сообщение об утоплении в реке Черная в с. Большое Чаусово Курганской области мужчины 1969 г. р. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, мужчина вышел из дома в магазин. Проходя через реку, протекающую в непосредственной близости от дома, он провалился под лед», — рассказали в органах. В следственном управлении просят жителей не выходить на лед в связи с повышением температуры воздуха весной. Ранее сообщалось, что в Кургане больше недели, по прогнозу синоптиков, будет наблюдаться плюсовая температура воздуха.

Кетовский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели мужчины, который провалился под лед на реке Черная. Об этом сообщили в СУ СК России по Курганской области. «В субботу поступило сообщение об утоплении в реке Черная в с. Большое Чаусово Курганской области мужчины 1969 г. р. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, мужчина вышел из дома в магазин. Проходя через реку, протекающую в непосредственной близости от дома, он провалился под лед», — рассказали в органах. В следственном управлении просят жителей не выходить на лед в связи с повышением температуры воздуха весной. Ранее сообщалось, что в Кургане больше недели, по прогнозу синоптиков, будет наблюдаться плюсовая температура воздуха.