В Кургане выясняют причины гибели мужчины на реке

Кетовский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели мужчины, который провалился под лед на реке Черная. Об этом сообщили в СУ СК России по Курганской области.
«В субботу поступило сообщение об утоплении в реке Черная в с. Большое Чаусово Курганской области мужчины 1969 г. р. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, мужчина вышел из дома в магазин. Проходя через реку, протекающую в непосредственной близости от дома, он провалился под лед», — рассказали в органах.
В следственном управлении просят жителей не выходить на лед в связи с повышением температуры воздуха весной. Ранее сообщалось, что в Кургане больше недели, по прогнозу синоптиков, будет наблюдаться плюсовая температура воздуха.
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