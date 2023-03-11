11 марта 2023
10 марта 2023

Самолет, летевший из Перми в Сочи, экстренно сел из-за больного пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, работа, салон самолета, профессия, самолет, стюардесса, бортпроводница
Пассажиру, летевшему из Перми в Сочи, стало плохо Фото:

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Перми в Сочи, экстренно сел в аэропорту Астрахани. Это произошло из-за больного пассажира на борту, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Самолет В-737-800, рейс PBD366 Пермь (Б.Савино) — Сочи (Адлер). Эксплуатант ООО «Авиакомпания «Победа». 12.03.2023 Ростовская зона, эшелон FL380, КВС В-737 доложил о больном пассажире на борту и принятии решения о посадке на незапланированном аэродроме Астрахань (Нариманово)», — говорится в сообщении.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой дать подробный комментарий о сложившейся ситуации. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Перми в Сочи, экстренно сел в аэропорту Астрахани. Это произошло из-за больного пассажира на борту, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Самолет В-737-800, рейс PBD366 Пермь (Б.Савино) — Сочи (Адлер). Эксплуатант ООО «Авиакомпания «Победа». 12.03.2023 Ростовская зона, эшелон FL380, КВС В-737 доложил о больном пассажире на борту и принятии решения о посадке на незапланированном аэродроме Астрахань (Нариманово)», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой дать подробный комментарий о сложившейся ситуации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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