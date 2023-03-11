Самолет, летевший из Перми в Сочи, экстренно сел из-за больного пассажира

Пассажиру, летевшему из Перми в Сочи, стало плохо
Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Перми в Сочи, экстренно сел в аэропорту Астрахани. Это произошло из-за больного пассажира на борту, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Самолет В-737-800, рейс PBD366 Пермь (Б.Савино) — Сочи (Адлер). Эксплуатант ООО «Авиакомпания «Победа». 12.03.2023 Ростовская зона, эшелон FL380, КВС В-737 доложил о больном пассажире на борту и принятии решения о посадке на незапланированном аэродроме Астрахань (Нариманово)», — говорится в сообщении.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой дать подробный комментарий о сложившейся ситуации. Ответ ожидается.
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