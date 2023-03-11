Вакансия руководителя инвестагентства в Кургане вошла в топ-10 по региону

12 марта 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Кургане опубликовали подборку вакансий недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские власти опубликовали топ-10 актуальных вакансий недели. В рейтинг вошла вакансия руководителя фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Будущему сотруднику готовы платить от 45 тысяч рублей. «На завод сварочных материалов в Шадринске требуются сразу два специалиста: начальник ОТК и главный механик с зарплатой от 60 тысяч рублей и от 50 соответственно. Вальцовщику на заводе „Курганстальмост“ готовы платить от 60 тысяч рублей», — указано в подборке вакансий, опубликованной в официальном telegram-канале правительства региона. Механик автоколонны на предприятии «Новая Пятилетка» в рабочем поселке Мишкино сможет заработать от 50 тысяч рублей в месяц. В топ-10 вакансий недели также вошли должности инженера-электрика на предприятии «Молоко Зауралья», инженера по охране труда в специальном конструкторском бюро машиностроения, водителя в Шадринске, торгового представителя в ТД «Русский холодъ» и комплектовщика на шадринском заводе металлоконструкций. Будущим сотрудникам этих предприятий предлагают зарплату от 40 тысяч рублей в месяц.

Курганские власти опубликовали топ-10 актуальных вакансий недели. В рейтинг вошла вакансия руководителя фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Будущему сотруднику готовы платить от 45 тысяч рублей. «На завод сварочных материалов в Шадринске требуются сразу два специалиста: начальник ОТК и главный механик с зарплатой от 60 тысяч рублей и от 50 соответственно. Вальцовщику на заводе „Курганстальмост“ готовы платить от 60 тысяч рублей», — указано в подборке вакансий, опубликованной в официальном telegram-канале правительства региона. Механик автоколонны на предприятии «Новая Пятилетка» в рабочем поселке Мишкино сможет заработать от 50 тысяч рублей в месяц. В топ-10 вакансий недели также вошли должности инженера-электрика на предприятии «Молоко Зауралья», инженера по охране труда в специальном конструкторском бюро машиностроения, водителя в Шадринске, торгового представителя в ТД «Русский холодъ» и комплектовщика на шадринском заводе металлоконструкций. Будущим сотрудникам этих предприятий предлагают зарплату от 40 тысяч рублей в месяц.