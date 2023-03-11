Глава Нового Уренгоя отчитался о выполнении поручения губернатора Артюхова

Мэр Нового Уренгоя: сделаем из Лимбяяхи образцово-показательный район

12 марта 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов рассказал о подготовке района Лимбяяха к юбилею Нового Уренгоя Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В отдаленном районе Лимбяяха к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) отремонтируют школу, детский сад, школу искусств, а также займутся благоустройством и дорогами. Как отметил глава города Андрей Воронов, такое поручение дал губернатор округа Дмитрий Артюхов. «До юбилея Нового Уренгоя сделаем из Лимбяяхи образцово-показательный район. Коротко расскажу о планах: в этом году завершим ремонт детсада „Белоснежка“, заходим с реконструкцией в школу, ремонт здания ДШИ. <…> Губернатор Дмитрий Артюхов поставил перед нами задачу сделать район Лимбяяха комфортным для жизни», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Мэр также отметил, что летом планируется строительство объекта «Аллея мечты» — аналога площадки «ТутоКруто» в Коротчаево. «Дороги. Глобальные изменения жители Лимбяяхи увидят уже этом году. Одним из самых протяженных участков (больше 5 км) станет подъездная дорога к району», — отметил глава. Также будет открыта площадка для выгула собак. Ранее сообщалось, что многофункциональная площадка для детей и взрослых, которую ранее власти построили в районе Коротчаево, появится и в отдаленном районе Лимбяяха. Открытие намечено осенью 2023 года.

В отдаленном районе Лимбяяха к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) отремонтируют школу, детский сад, школу искусств, а также займутся благоустройством и дорогами. Как отметил глава города Андрей Воронов, такое поручение дал губернатор округа Дмитрий Артюхов. «До юбилея Нового Уренгоя сделаем из Лимбяяхи образцово-показательный район. Коротко расскажу о планах: в этом году завершим ремонт детсада „Белоснежка“, заходим с реконструкцией в школу, ремонт здания ДШИ. <…> Губернатор Дмитрий Артюхов поставил перед нами задачу сделать район Лимбяяха комфортным для жизни», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Мэр также отметил, что летом планируется строительство объекта «Аллея мечты» — аналога площадки «ТутоКруто» в Коротчаево. «Дороги. Глобальные изменения жители Лимбяяхи увидят уже этом году. Одним из самых протяженных участков (больше 5 км) станет подъездная дорога к району», — отметил глава. Также будет открыта площадка для выгула собак. Ранее сообщалось, что многофункциональная площадка для детей и взрослых, которую ранее власти построили в районе Коротчаево, появится и в отдаленном районе Лимбяяха. Открытие намечено осенью 2023 года.