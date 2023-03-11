Глава Нового Уренгоя отчитался о выполнении поручения губернатора Артюхова

В отдаленном районе Лимбяяха к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) отремонтируют школу, детский сад, школу искусств, а также займутся благоустройством и дорогами. Как отметил глава города Андрей Воронов, такое поручение дал губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«До юбилея Нового Уренгоя сделаем из Лимбяяхи образцово-показательный район. Коротко расскажу о планах: в этом году завершим ремонт детсада „Белоснежка“, заходим с реконструкцией в школу, ремонт здания ДШИ. <…> Губернатор Дмитрий Артюхов поставил перед нами задачу сделать район Лимбяяха комфортным для жизни», — сообщил Воронов в своем telegram-канале.
Мэр также отметил, что летом планируется строительство объекта «Аллея мечты» — аналога площадки «ТутоКруто» в Коротчаево. «Дороги. Глобальные изменения жители Лимбяяхи увидят уже этом году. Одним из самых протяженных участков (больше 5 км) станет подъездная дорога к району», — отметил глава. Также будет открыта площадка для выгула собак.
Ранее сообщалось, что многофункциональная площадка для детей и взрослых, которую ранее власти построили в районе Коротчаево, появится и в отдаленном районе Лимбяяха. Открытие намечено осенью 2023 года.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.