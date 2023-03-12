Власти РФ придумали, как оставить россиянам возможность покупать мебель от IKEA

Минпромторг расширил список параллельного импорта, включив в него IKEA

13 марта 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Перечень для параллельного импорта в РФ пополнится товарами из IKEA Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ решили включить в список параллельного импорта товары из IKEA, а также американские игрушки Hasbro и Mattel. Такое решение приняли представители Минпромторга. IKEA, а также американские производители игрушек Hasbro и Mattel включены в перечень товаров параллельного импорта, передают «Известия» отрывок из соответствующего приказа. Кроме того, в список попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. Так, в новой редакции списка появились косметика и парфюмерия марок Lancome и Yves Saint Laurent, а также итальянская компания, специализирующаяся на производстве одежды и различных аксессуаров Giorgio Armani. «Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo», — отметили представители пресс-службы Минпромторга. После начала спецоперации на Украине многие иностранные компании приостановили деятельность в России. В ответ российским правительством была запущена программа параллельного импорта. Журналист Александр Марроу отметил, что официальное прекращение деятельности западных брендов в РФ не отразилось на жизни россиян, так как они все еще могут приобрести популярные товары без особых проблем, например, при помощи параллельного импорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ решили включить в список параллельного импорта товары из IKEA, а также американские игрушки Hasbro и Mattel. Такое решение приняли представители Минпромторга. IKEA, а также американские производители игрушек Hasbro и Mattel включены в перечень товаров параллельного импорта, передают «Известия» отрывок из соответствующего приказа. Кроме того, в список попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. Так, в новой редакции списка появились косметика и парфюмерия марок Lancome и Yves Saint Laurent, а также итальянская компания, специализирующаяся на производстве одежды и различных аксессуаров Giorgio Armani. «Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo», — отметили представители пресс-службы Минпромторга. После начала спецоперации на Украине многие иностранные компании приостановили деятельность в России. В ответ российским правительством была запущена программа параллельного импорта. Журналист Александр Марроу отметил, что официальное прекращение деятельности западных брендов в РФ не отразилось на жизни россиян, так как они все еще могут приобрести популярные товары без особых проблем, например, при помощи параллельного импорта.