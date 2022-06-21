Госдума разрешила ввозить санкционные товары в Россию

21 июня 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Параллельный импорт позволит вернуть в РФ зарубежные товары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума одобрила закон о легализации параллельного импорта. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», — отметил Вячеслав Володин, сообщается на сайте Госдумы. Документ оградит компании РФ, которые занимаются перевозкой товаров без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной или уголовной ответственности, сообщил спикер Госдумы. Некоторые страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также ряд иностранных компаний ушли из России. Бизнес РФ уже начал приобретать технику без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта. Глава федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявлял о планах возвращения в страну всех импортных товаров. В Россию с помощью параллельного импорта поставили продукцию на сумму около 2 млрд долларов, сообщает RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Госдума одобрила закон о легализации параллельного импорта. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», — отметил Вячеслав Володин, сообщается на сайте Госдумы. Документ оградит компании РФ, которые занимаются перевозкой товаров без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной или уголовной ответственности, сообщил спикер Госдумы. Некоторые страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также ряд иностранных компаний ушли из России. Бизнес РФ уже начал приобретать технику без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта. Глава федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявлял о планах возвращения в страну всех импортных товаров. В Россию с помощью параллельного импорта поставили продукцию на сумму около 2 млрд долларов, сообщает RT.