12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Политэлиты ЯНАО съедутся на тусовку в Салехард

Политэлиты приедут в Салехард на День оленевода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня оленевода. Салехард. 25 марта 2016г
На День Оленевода в Салехард приедут экс-губернаторы ЯНАО и главы администраций округа Фото:

Новый VIP-слет на Ямале ждут 25 и 26 марта, когда пройдет ежегодный День оленевода. На нем заявлено участие бывших губернаторов округа Юрия Неелова и Дмитрия Кобылкина. Губернатору Тюменской области Александру Моору также выслали приглашение, но его присутствие под вопросом. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах.

«Говорят, что Моор в этот раз не приедет, так как уже был на празднике в Надыме», — сообщил инсайдер. В этом году власти обещают, что День оленевода будет масштабным — недаром Салехард получил субсидию от Ростуризма на его организацию.

Мэры соседних муниципалитетов соберутся в Салехарде не только праздновать, но и провести Совет глав с губернатором Артюховым. Ранее URA.RU сообщало, что данная встреча для мэра города Алексея Титовского будет неким экзаменом перед главой ЯНАО.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Новый VIP-слет на Ямале ждут 25 и 26 марта, когда пройдет ежегодный День оленевода. На нем заявлено участие бывших губернаторов округа Юрия Неелова и Дмитрия Кобылкина. Губернатору Тюменской области Александру Моору также выслали приглашение, но его присутствие под вопросом. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах. «Говорят, что Моор в этот раз не приедет, так как уже был на празднике в Надыме», — сообщил инсайдер. В этом году власти обещают, что День оленевода будет масштабным — недаром Салехард получил субсидию от Ростуризма на его организацию. Мэры соседних муниципалитетов соберутся в Салехарде не только праздновать, но и провести Совет глав с губернатором Артюховым. Ранее URA.RU сообщало, что данная встреча для мэра города Алексея Титовского будет неким экзаменом перед главой ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...