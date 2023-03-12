Политэлиты ЯНАО съедутся на тусовку в Салехард

Политэлиты приедут в Салехард на День оленевода

13 марта 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

На День Оленевода в Салехард приедут экс-губернаторы ЯНАО и главы администраций округа Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Новый VIP-слет на Ямале ждут 25 и 26 марта, когда пройдет ежегодный День оленевода. На нем заявлено участие бывших губернаторов округа Юрия Неелова и Дмитрия Кобылкина. Губернатору Тюменской области Александру Моору также выслали приглашение, но его присутствие под вопросом. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах. «Говорят, что Моор в этот раз не приедет, так как уже был на празднике в Надыме», — сообщил инсайдер. В этом году власти обещают, что День оленевода будет масштабным — недаром Салехард получил субсидию от Ростуризма на его организацию. Мэры соседних муниципалитетов соберутся в Салехарде не только праздновать, но и провести Совет глав с губернатором Артюховым. Ранее URA.RU сообщало, что данная встреча для мэра города Алексея Титовского будет неким экзаменом перед главой ЯНАО.

Новый VIP-слет на Ямале ждут 25 и 26 марта, когда пройдет ежегодный День оленевода. На нем заявлено участие бывших губернаторов округа Юрия Неелова и Дмитрия Кобылкина. Губернатору Тюменской области Александру Моору также выслали приглашение, но его присутствие под вопросом. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах. «Говорят, что Моор в этот раз не приедет, так как уже был на празднике в Надыме», — сообщил инсайдер. В этом году власти обещают, что День оленевода будет масштабным — недаром Салехард получил субсидию от Ростуризма на его организацию. Мэры соседних муниципалитетов соберутся в Салехарде не только праздновать, но и провести Совет глав с губернатором Артюховым. Ранее URA.RU сообщало, что данная встреча для мэра города Алексея Титовского будет неким экзаменом перед главой ЯНАО.