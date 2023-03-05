05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Губернатор ЯНАО проведет совет глав в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Встреча мэров с губернатором состоится в конце марта Фото:

Главы муниципалитетов ЯНАО съедутся в Салехард на совет с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте города.

«В Салехарде планируется совет глав. Ориентировочно он пройдет в конце марта», — сообщил источник. По информации инсайдера, на встрече мэр Алексей Титовский расскажет о своей работе и лучших проектах, а губернатор Артюхов традиционно затронет вопросы жилищного строительства и дорог. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили, что совет глав пройдет в Салехарде и на нем будет губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что последний раз совет глав проходил в Надыме. Глава района Дмитрий Жаромских поделился с коллегами своими лучшими практиками.

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Главы муниципалитетов ЯНАО съедутся в Салехард на совет с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте города. «В Салехарде планируется совет глав. Ориентировочно он пройдет в конце марта», — сообщил источник. По информации инсайдера, на встрече мэр Алексей Титовский расскажет о своей работе и лучших проектах, а губернатор Артюхов традиционно затронет вопросы жилищного строительства и дорог. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили, что совет глав пройдет в Салехарде и на нем будет губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что последний раз совет глав проходил в Надыме. Глава района Дмитрий Жаромских поделился с коллегами своими лучшими практиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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