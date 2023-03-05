Губернатор ЯНАО проведет совет глав в Салехарде

06 марта 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Встреча мэров с губернатором состоится в конце марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главы муниципалитетов ЯНАО съедутся в Салехард на совет с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте города. «В Салехарде планируется совет глав. Ориентировочно он пройдет в конце марта», — сообщил источник. По информации инсайдера, на встрече мэр Алексей Титовский расскажет о своей работе и лучших проектах, а губернатор Артюхов традиционно затронет вопросы жилищного строительства и дорог. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили, что совет глав пройдет в Салехарде и на нем будет губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что последний раз совет глав проходил в Надыме. Глава района Дмитрий Жаромских поделился с коллегами своими лучшими практиками.

Главы муниципалитетов ЯНАО съедутся в Салехард на совет с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте города. «В Салехарде планируется совет глав. Ориентировочно он пройдет в конце марта», — сообщил источник. По информации инсайдера, на встрече мэр Алексей Титовский расскажет о своей работе и лучших проектах, а губернатор Артюхов традиционно затронет вопросы жилищного строительства и дорог. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили, что совет глав пройдет в Салехарде и на нем будет губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что последний раз совет глав проходил в Надыме. Глава района Дмитрий Жаромских поделился с коллегами своими лучшими практиками.