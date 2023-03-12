Свердловскстат: в магазинах Кургана подорожали овощи и фрукты

В Свердловске зафиксировали рост средней цены на овощи и фрукты на территории Курганской области. Эти данные опубликованы на сайте ведомства.
«Свекла столовая в Курганской области за неделю подорожала до 34,02 коп. (+8,54%). Свежие помидоры подорожали до 194,13 коп. (+4,87%). Капуста белокочанная — до 25,65 коп. (+3,44%). Морковь — до 51,38 коп. (+3%). Лук репчатый подорожал до 60,87 коп. (+2,01%). Бананы — до 115,65 коп. (+4,48%). Яблоки — до 110,42 коп. (+3,57%)», — указано в документе.
При этом ряд продуктов в зауральских магазинах подешевел. Цена снизились на огурцы, макаронные изделия, пшено, пищевую соль, печенье, консервы для детского питания, молоко, маргарин, вареную колбасу, сосиски и сардельки.
URA.RU уже писало, что в феврале в Курганской области подорожали товары из набора для овощного салата: огурцы, помидоры, лук, а также другие растительные продукты. Ранее в Свердловскстате фиксировали рост средней цены на водку в магазинах региона.
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