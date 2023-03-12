12 марта 2023
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Свердловскстат: в магазинах Кургана подорожали овощи и фрукты

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, овощи, продукты, фрукты, черешня, овощи фрукты
Жителям Зауралья из-за роста цен стало сложнее покупать овощи и фрукты Фото:

В Свердловске зафиксировали рост средней цены на овощи и фрукты на территории Курганской области. Эти данные опубликованы на сайте ведомства.

«Свекла столовая в Курганской области за неделю подорожала до 34,02 коп. (+8,54%). Свежие помидоры подорожали до 194,13 коп. (+4,87%). Капуста белокочанная — до 25,65 коп. (+3,44%). Морковь — до 51,38 коп. (+3%). Лук репчатый подорожал до 60,87 коп. (+2,01%). Бананы — до 115,65 коп. (+4,48%). Яблоки — до 110,42 коп. (+3,57%)», — указано в документе.

При этом ряд продуктов в зауральских магазинах подешевел. Цена снизились на огурцы, макаронные изделия, пшено, пищевую соль, печенье, консервы для детского питания, молоко, маргарин, вареную колбасу, сосиски и сардельки.

URA.RU уже писало, что в феврале в Курганской области подорожали товары из набора для овощного салата: огурцы, помидоры, лук, а также другие растительные продукты. Ранее в Свердловскстате фиксировали рост средней цены на водку в магазинах региона.

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В Свердловске зафиксировали рост средней цены на овощи и фрукты на территории Курганской области. Эти данные опубликованы на сайте ведомства. «Свекла столовая в Курганской области за неделю подорожала до 34,02 коп. (+8,54%). Свежие помидоры подорожали до 194,13 коп. (+4,87%). Капуста белокочанная — до 25,65 коп. (+3,44%). Морковь — до 51,38 коп. (+3%). Лук репчатый подорожал до 60,87 коп. (+2,01%). Бананы — до 115,65 коп. (+4,48%). Яблоки — до 110,42 коп. (+3,57%)», — указано в документе. При этом ряд продуктов в зауральских магазинах подешевел. Цена снизились на огурцы, макаронные изделия, пшено, пищевую соль, печенье, консервы для детского питания, молоко, маргарин, вареную колбасу, сосиски и сардельки. URA.RU уже писало, что в феврале в Курганской области подорожали товары из набора для овощного салата: огурцы, помидоры, лук, а также другие растительные продукты. Ранее в Свердловскстате фиксировали рост средней цены на водку в магазинах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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