Свердловскстат: в магазинах Кургана подорожали овощи и фрукты

13 марта 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Жителям Зауралья из-за роста цен стало сложнее покупать овощи и фрукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловске зафиксировали рост средней цены на овощи и фрукты на территории Курганской области. Эти данные опубликованы на сайте ведомства. «Свекла столовая в Курганской области за неделю подорожала до 34,02 коп. (+8,54%). Свежие помидоры подорожали до 194,13 коп. (+4,87%). Капуста белокочанная — до 25,65 коп. (+3,44%). Морковь — до 51,38 коп. (+3%). Лук репчатый подорожал до 60,87 коп. (+2,01%). Бананы — до 115,65 коп. (+4,48%). Яблоки — до 110,42 коп. (+3,57%)», — указано в документе. При этом ряд продуктов в зауральских магазинах подешевел. Цена снизились на огурцы, макаронные изделия, пшено, пищевую соль, печенье, консервы для детского питания, молоко, маргарин, вареную колбасу, сосиски и сардельки. URA.RU уже писало, что в феврале в Курганской области подорожали товары из набора для овощного салата: огурцы, помидоры, лук, а также другие растительные продукты. Ранее в Свердловскстате фиксировали рост средней цены на водку в магазинах региона.

В Свердловске зафиксировали рост средней цены на овощи и фрукты на территории Курганской области. Эти данные опубликованы на сайте ведомства. «Свекла столовая в Курганской области за неделю подорожала до 34,02 коп. (+8,54%). Свежие помидоры подорожали до 194,13 коп. (+4,87%). Капуста белокочанная — до 25,65 коп. (+3,44%). Морковь — до 51,38 коп. (+3%). Лук репчатый подорожал до 60,87 коп. (+2,01%). Бананы — до 115,65 коп. (+4,48%). Яблоки — до 110,42 коп. (+3,57%)», — указано в документе. При этом ряд продуктов в зауральских магазинах подешевел. Цена снизились на огурцы, макаронные изделия, пшено, пищевую соль, печенье, консервы для детского питания, молоко, маргарин, вареную колбасу, сосиски и сардельки. URA.RU уже писало, что в феврале в Курганской области подорожали товары из набора для овощного салата: огурцы, помидоры, лук, а также другие растительные продукты. Ранее в Свердловскстате фиксировали рост средней цены на водку в магазинах региона.