Мэру Перми на пост о фестивале искусств ответили фотографиями грязных улиц

13 марта 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Алексею Демкину указали на неубранные улицы Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин в соцсетях рассказал о стартовавшем фестивале искусства, посвященном 300-летию города, но подписчики завалили его требованиями навести порядок на улицах. Власти не справляются с уборкой снега и льда, уверены горожане, поэтому, как отмечает житель города Игорь Владимиров, он не может выйти из дома, чтобы посетить рекламируемые мэром культурные мероприятия. «Я бы сходил, даже на КВН, но вторую неделю не могу выйти из дома. Не чистят улицу Советская от Крисанова до Матросова. Алексей Николаевич, я тоже остро нуждаюсь в культурной жизни, в особенности в юбилейный год города, помогите, пожалуйста, выйти из дома — заберите полномочия по уборке снега у краевых властей», — пишет он на странице Демкина в соцсети «ВКонтакте». Другой пользователь, Елена Германова, обращает внимание на необходимость контроля работы управляющих компаний: «Тургенева 10. Как тут ходить? Вы на УК вообще не можете повлиять чтобы она свой срач убрала после того, как с крыши скинула снег. Вместо того чтобы по КВН ездить — городом бы занялись». Свои посты жители сопроводили фотографиями неубранных дорог и тротуаров. Дороги в Перми Евгений Патруков в ВК Пройти по тротуару сродни подвигу Елена Германова в ВК Лед с крыши ждет потепления, чтобы растаять Елена Германова в ВК

Глава Перми Алексей Демкин в соцсетях рассказал о стартовавшем фестивале искусства, посвященном 300-летию города, но подписчики завалили его требованиями навести порядок на улицах. Власти не справляются с уборкой снега и льда, уверены горожане, поэтому, как отмечает житель города Игорь Владимиров, он не может выйти из дома, чтобы посетить рекламируемые мэром культурные мероприятия. «Я бы сходил, даже на КВН, но вторую неделю не могу выйти из дома. Не чистят улицу Советская от Крисанова до Матросова. Алексей Николаевич, я тоже остро нуждаюсь в культурной жизни, в особенности в юбилейный год города, помогите, пожалуйста, выйти из дома — заберите полномочия по уборке снега у краевых властей», — пишет он на странице Демкина в соцсети «ВКонтакте». Другой пользователь, Елена Германова, обращает внимание на необходимость контроля работы управляющих компаний: «Тургенева 10. Как тут ходить? Вы на УК вообще не можете повлиять чтобы она свой срач убрала после того, как с крыши скинула снег. Вместо того чтобы по КВН ездить — городом бы занялись». Свои посты жители сопроводили фотографиями неубранных дорог и тротуаров.