Курьеру в Челябинской области предложили зарплату до 135 тысяч рублей

Курьеру интернет-сервиса предложили зарплату в 135 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курьеру в Челябинской области предложили платить до 135 тысяч рублей. Топ объявлений по уровню зарплат в марте возглавили две вакансии от 150 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру».

«В „Яндекс.Еду“ можно устроиться без опыта работы и без всяких требований курьером на зарплату от 74 тысяч до 135 тысяч рублей. Ведущему инженеру-конструктору по направлению гидравлики предложили от 150 тысяч рублей на руки на заводе „ДСТ-Урал“», — отметили в сервисе.

По данным аналитиков, ведущему инженеру предстоит руководить коллективом до пяти человек, оформлять конструкторскую документацию и заниматься разработкой в CAD-системах. Специалисту дополнением к зарплате оформляют бронь.

Аналогичный уровень зарплаты от 150 тысяч рублей предложили главбуху строительной фирмы. На мясной фабрике есть вакансия программиста 1С с доходами от 120 тысяч рублей. От соискателя ждут, что он имеет опыт работы с несколькими программными продуктами бренда.

Управляющему рестораном изысканной кухни уровень дохода предложили в диапазоне от 80 до 150 тысяч рублей. Эти деньги можно заработать, если увеличивать прибыль, поток гостей и средний чек посетителей. От соискателей ждут релевантного опыта от трех лет, высшее образование, готовность к ненормированному графику и умение решать конфликтные ситуации.

Менеджеру по продажам автомобилей с пробегом работодатель пообещал заработки на уровне от 80 до 120 тысяч рублей. Кандидату достаточно иметь среднее образование. Опыт рассматривают лишь как желательную, но не обязательную, опцию. Тот же работодатель обещает платить от 40 до 110 тысяч рублей продавцу «Москвичей». Водителю-курьеру с собственным автомобилем в «СберАвто» за доставку интернет-заказов гарантировали зарплату до 116 тысяч рублей.