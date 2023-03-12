12 марта 2023
11 марта 2023

В пермском СИЗО куривший мужчина пострадал от загоревшейся одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, гардероб, колония, тюрьма, одежда, униформа, тюремная одежда, следственный изолятор
Пострадавший после несчастного случая госпитализирован Фото:

В пермском СИЗО №1 произошел несчастный случай с мужчиной, находящимся под арестом. Во время курения подследственный поднес к куртке сигарету, из-за чего его одежда загорелась. Подоспевшие на помощь сотрудники следственного изолятора потушили огонь, но мужчина получил ожоги тела и сейчас находится в реанимации.

«32-летний подследственный курил в медсанчасти изолятора. В голову пришла странная идея — поднести сигарету к куртке. Загорелся рукав, потом другая одежда мужчины, на крики прибежали сотрудники. Дмитрия окатили водой — это спасло ему жизнь, но не уберегло от ожогов. Пока мужчина в реанимации, следователи выясняют причины поступка», — сообщается в telegram-канале Ural Mash.

Пострадавший получил 25 процентов ожогов тела. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю URA.RU не удалось, агентство направило запрос.

Ранее находившийся в СИЗО-4 мужчина напал на 27-летнего сотрудника следственного изолятора. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривается судом.

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В пермском СИЗО №1 произошел несчастный случай с мужчиной, находящимся под арестом. Во время курения подследственный поднес к куртке сигарету, из-за чего его одежда загорелась. Подоспевшие на помощь сотрудники следственного изолятора потушили огонь, но мужчина получил ожоги тела и сейчас находится в реанимации. «32-летний подследственный курил в медсанчасти изолятора. В голову пришла странная идея — поднести сигарету к куртке. Загорелся рукав, потом другая одежда мужчины, на крики прибежали сотрудники. Дмитрия окатили водой — это спасло ему жизнь, но не уберегло от ожогов. Пока мужчина в реанимации, следователи выясняют причины поступка», — сообщается в telegram-канале Ural Mash. Пострадавший получил 25 процентов ожогов тела. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю URA.RU не удалось, агентство направило запрос. Ранее находившийся в СИЗО-4 мужчина напал на 27-летнего сотрудника следственного изолятора. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривается судом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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