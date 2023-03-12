В пермском СИЗО куривший мужчина пострадал от загоревшейся одежды

13 марта 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Пострадавший после несчастного случая госпитализирован Фото: Анна Майорова © URA.RU В пермском СИЗО №1 произошел несчастный случай с мужчиной, находящимся под арестом. Во время курения подследственный поднес к куртке сигарету, из-за чего его одежда загорелась. Подоспевшие на помощь сотрудники следственного изолятора потушили огонь, но мужчина получил ожоги тела и сейчас находится в реанимации. «32-летний подследственный курил в медсанчасти изолятора. В голову пришла странная идея — поднести сигарету к куртке. Загорелся рукав, потом другая одежда мужчины, на крики прибежали сотрудники. Дмитрия окатили водой — это спасло ему жизнь, но не уберегло от ожогов. Пока мужчина в реанимации, следователи выясняют причины поступка», — сообщается в telegram-канале Ural Mash. Пострадавший получил 25 процентов ожогов тела. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю URA.RU не удалось, агентство направило запрос. Ранее находившийся в СИЗО-4 мужчина напал на 27-летнего сотрудника следственного изолятора. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривается судом.

В пермском СИЗО №1 произошел несчастный случай с мужчиной, находящимся под арестом. Во время курения подследственный поднес к куртке сигарету, из-за чего его одежда загорелась. Подоспевшие на помощь сотрудники следственного изолятора потушили огонь, но мужчина получил ожоги тела и сейчас находится в реанимации. «32-летний подследственный курил в медсанчасти изолятора. В голову пришла странная идея — поднести сигарету к куртке. Загорелся рукав, потом другая одежда мужчины, на крики прибежали сотрудники. Дмитрия окатили водой — это спасло ему жизнь, но не уберегло от ожогов. Пока мужчина в реанимации, следователи выясняют причины поступка», — сообщается в telegram-канале Ural Mash. Пострадавший получил 25 процентов ожогов тела. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю URA.RU не удалось, агентство направило запрос. Ранее находившийся в СИЗО-4 мужчина напал на 27-летнего сотрудника следственного изолятора. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривается судом.