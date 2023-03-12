Проверка подтвердила факт жестокого обращения с ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайском детском доме Курганской области воспитатель за волосы таскала ребенка. Видео, на котором женщина за волосы поднимает малышку и швыряет ее на кровать, опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Источник из правительства региона сообщил URA.RU, что сотрудница детдома уволена.

«По факту публикации видео в соцсетях оперативно была проведена проверка, факт подтвердился. Воспитатель тут же была уволена. В отношении ее действий следственные органы проводят доследственную проверку. Сейчас в детдом съехались чиновники, ответственные за социальный блок. Разбирают ситуацию и смотрят систему отбора кадров в столь чувствительную сферу. Глава региона Вадим Шумков взял ситуацию на контроль. История никого не оставила равнодушными. Это чудовищное происшествие», — уточнил источник URA.RU.

На видео женщина поднимает ребенка за волосы и швыряет на кровать. При этом слышен плач нескольких детей. По данным источника, воспитатель проработала в детском доме год. Никаких нареканий ранее к ее работе не было. Алкоголь не употребляла, добросовестно выполняла обязанности, замечаний не было. Что стало причиной подобной реакции — непонятно.

URA.RU направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. «Как только в распоряжение Главного управления социальной защиты населения Курганской области поступило данное видео, ведомством была запущена проверка, сотрудник учреждения отстранен от работы. На место выехала начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова. Проинформированы силовые структуры. Девочка прошла судебно-медицинскую экспертизу в Далматовской центральной районной больнице, телесных повреждений не выявлено. Оперативно с девочкой и вторым ребенком, находившемся в комнате, начали работать психологи. По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудника Катайского филиала ГБУ „Центр помощи детям № 2“ и будут приняты дальнейшие меры», — сообщили в пресс-службе правительства области.