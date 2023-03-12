12 марта 2023
11 марта 2023

В Копейске пропавшего мужчину нашли мертвым на кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, кладбище зимой
Предварительно мужчина мог умереть от переохлаждения Фото:

На кладбище в Копейске, городе-спутнике Челябинска, нашли труп мужчины, который числился без вести пропавшим. Как сообщил 13 марта источник URA.RU в силовых структурах, тело обнаружил администратор кладбища.

«Труп нашли во время одного из обходов. По предварительным данным, смерть мужчины носит не криминальный характер. Видимых признаков насильственной смерти нет», — сообщил источник.

По данным URA.RU, погибшему было 26 лет. В начале марта родственники заявили в полицию о его пропаже. Сотрудники правоохранительных органов провели комплекс мероприятий, направленных на его поиски.

В официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в «ВКонтакте» сообщается, что погибший 28 февраля ушел из дома в неизвестном направлении. На нем были черная куртка, светло-коричневые ботинки, черная шапка.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там попросили перезвонить позднее.

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На кладбище в Копейске, городе-спутнике Челябинска, нашли труп мужчины, который числился без вести пропавшим. Как сообщил 13 марта источник URA.RU в силовых структурах, тело обнаружил администратор кладбища. «Труп нашли во время одного из обходов. По предварительным данным, смерть мужчины носит не криминальный характер. Видимых признаков насильственной смерти нет», — сообщил источник. По данным URA.RU, погибшему было 26 лет. В начале марта родственники заявили в полицию о его пропаже. Сотрудники правоохранительных органов провели комплекс мероприятий, направленных на его поиски. В официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в «ВКонтакте» сообщается, что погибший 28 февраля ушел из дома в неизвестном направлении. На нем были черная куртка, светло-коричневые ботинки, черная шапка. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там попросили перезвонить позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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