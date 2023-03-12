12 марта 2023

Военкоры заявили об угрозе окружения армии Украины в Авдеевке

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
Силы ВСУ могут попасть в окружение в районе Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) в Донецкой Народной Республике поставило украинские силы в районе Авдеевки на грань окружения. Об этом сообщают военные корреспонденты.

«Подразделения ВС РФ проводят наступление в районе Донецка. ВСУ в Авдеевке рискуют оказаться в «котле», — передает сообщения военкоров «Русская весна».

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Наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) в Донецкой Народной Республике поставило украинские силы в районе Авдеевки на грань окружения. Об этом сообщают военные корреспонденты. «Подразделения ВС РФ проводят наступление в районе Донецка. ВСУ в Авдеевке рискуют оказаться в «котле», — передает сообщения военкоров «Русская весна».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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