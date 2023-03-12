Военкоры заявили об угрозе окружения армии Украины в Авдеевке

Силы ВСУ могут попасть в окружение в районе Авдеевки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) в Донецкой Народной Республике поставило украинские силы в районе Авдеевки на грань окружения. Об этом сообщают военные корреспонденты.
«Подразделения ВС РФ проводят наступление в районе Донецка. ВСУ в Авдеевке рискуют оказаться в «котле», — передает сообщения военкоров «Русская весна».
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