Власти ЯНАО предупредили об опасных погодных условиях из-за ветра

13 марта 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

В Надымском, Пуровском, Ямальском, Тазовском, Приуральском и Красноселькупском районах порывы 15-20 м/с Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жителей ЯНАО предупредили об опасных погодных условиях из-за ветра. Как сообщили в окружном департаменте гражданской защиты, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. «По данным синоптиков,13 марта 2023 года на территории Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с, в Надымском, Пуровском, Ямальском, Тазовском, Приуральском и Красноселькупском районах порывы 15-20 м/с. Температура ночью -15…-20°С, при прояснении до -25°С, днем -3…+2°С, местами -7…-12°С», — говорится в сообщении. Также будет наблюдаться переменная облачность, мокрый снег. Местами метель и гололед. Ямальцев призывают быть осторожными на дорогах и не отпускать детей на улицу без взрослых. Рекомендуется обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции. Жителей ЯНАО предупреждали о резком потеплении и сильных ветрах. Прогнозировалось, что погода изменится к середине марта.

Жителей ЯНАО предупредили об опасных погодных условиях из-за ветра. Как сообщили в окружном департаменте гражданской защиты, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. «По данным синоптиков,13 марта 2023 года на территории Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с, в Надымском, Пуровском, Ямальском, Тазовском, Приуральском и Красноселькупском районах порывы 15-20 м/с. Температура ночью -15…-20°С, при прояснении до -25°С, днем -3…+2°С, местами -7…-12°С», — говорится в сообщении. Также будет наблюдаться переменная облачность, мокрый снег. Местами метель и гололед. Ямальцев призывают быть осторожными на дорогах и не отпускать детей на улицу без взрослых. Рекомендуется обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции. Жителей ЯНАО предупреждали о резком потеплении и сильных ветрах. Прогнозировалось, что погода изменится к середине марта.