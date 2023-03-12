12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Подполковника курганской Росгвардии подозревают во взятках. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие банка
Об инциденте URA.RU сообщили источники из силовых структур Фото:

Одного из высокопоставленных руководителей центра лицензионной работы курганского управления Росгвардии, подполковника полиции, подозревают в получении взятки. Информацию URA.RU сообщили источники из правоохранительных структур.

«К подполковнику Росгвардии в Кургане, являющемуся одним из руководителей лицензионного центра, появились вопросы у силовых структур на предмет получения взятки», — рассказали источники. Предположительно, речь идет о незаконном получении денег за выдачу разрешений на оружие.

В настоящее время следственные органы продолжают проверять документы центра. На момент написания новости, URA.RU не удалось получить комментарии в пресс-службах областных управлении Росгвардии и СУ СК. Запросы по теме были направлены в ведомства

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии прошли обыски. Также источники сообщили, что у всех сотрудников Росгвардии проверят условия хранения личного оружия.

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Одного из высокопоставленных руководителей центра лицензионной работы курганского управления Росгвардии, подполковника полиции, подозревают в получении взятки. Информацию URA.RU сообщили источники из правоохранительных структур. «К подполковнику Росгвардии в Кургане, являющемуся одним из руководителей лицензионного центра, появились вопросы у силовых структур на предмет получения взятки», — рассказали источники. Предположительно, речь идет о незаконном получении денег за выдачу разрешений на оружие. В настоящее время следственные органы продолжают проверять документы центра. На момент написания новости, URA.RU не удалось получить комментарии в пресс-службах областных управлении Росгвардии и СУ СК. Запросы по теме были направлены в ведомства Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии прошли обыски. Также источники сообщили, что у всех сотрудников Росгвардии проверят условия хранения личного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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