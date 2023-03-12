Подполковника курганской Росгвардии подозревают во взятках. Инсайд

13 марта 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Об инциденте URA.RU сообщили источники из силовых структур Фото: Размик Закарян © URA.RU Одного из высокопоставленных руководителей центра лицензионной работы курганского управления Росгвардии, подполковника полиции, подозревают в получении взятки. Информацию URA.RU сообщили источники из правоохранительных структур. «К подполковнику Росгвардии в Кургане, являющемуся одним из руководителей лицензионного центра, появились вопросы у силовых структур на предмет получения взятки», — рассказали источники. Предположительно, речь идет о незаконном получении денег за выдачу разрешений на оружие. В настоящее время следственные органы продолжают проверять документы центра. На момент написания новости, URA.RU не удалось получить комментарии в пресс-службах областных управлении Росгвардии и СУ СК. Запросы по теме были направлены в ведомства Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии прошли обыски. Также источники сообщили, что у всех сотрудников Росгвардии проверят условия хранения личного оружия.

Одного из высокопоставленных руководителей центра лицензионной работы курганского управления Росгвардии, подполковника полиции, подозревают в получении взятки. Информацию URA.RU сообщили источники из правоохранительных структур. «К подполковнику Росгвардии в Кургане, являющемуся одним из руководителей лицензионного центра, появились вопросы у силовых структур на предмет получения взятки», — рассказали источники. Предположительно, речь идет о незаконном получении денег за выдачу разрешений на оружие. В настоящее время следственные органы продолжают проверять документы центра. На момент написания новости, URA.RU не удалось получить комментарии в пресс-службах областных управлении Росгвардии и СУ СК. Запросы по теме были направлены в ведомства Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии прошли обыски. Также источники сообщили, что у всех сотрудников Росгвардии проверят условия хранения личного оружия.