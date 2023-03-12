В двухэтажном помещении есть три больших торговых зала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке Челябинской области продают половину торгово-офисного комплекса за 17 млн рублей. На популярном сайте объявлений указано, что продается 555 квадратных метров в двухэтажном здании под торговлю в центре города.

«Продам нежилое помещение 555 квадратных метров с отдельным входом по адресу: улица Советская, дом 109, за 16 999 999 рублей. Помещение расположено на двух этажах. Помещение полностью заполнено арендаторами. Возможно размещение магазина, банка, салона красоты и так далее», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Корреспондент URA.RU связался с представителем продавца, указанным в объявлении. Он рассказал, что комплекс почти полностью заполнен арендаторами.

«Комплекс большой, в другой части есть гостиница, ресторан, два банка, десять магазинов, крупный медицинский центр и еще много всего. У нас заполняемость практически 100%. Ремонт везде хороший, стоят дорогие кондиционеры. Есть один вход с улицы и два со двора», — сообщил представитель.

На продажу выставлены помещения общей площадью 555 квадратных метров в торгово-офисном комплексе Фото: сервис Avito

В здании расположены магазины, офисы, салон красоты и ресторан Фото: сервис Avito

Площадь первого этажа составляет около 220 квадратных метров, в том числе большой торговый зал площадью более 160 квадратов Фото: сервис Avito