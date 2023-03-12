Тюменцы, пребывающие в запасе, получат повестки

В Тюмени пройдут учебные военные сборы для граждан, находящихся в запасе

13 марта 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Тюменцев ждет недельная подготовка на полигоне ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюменской области, находящиеся в запасе, получат повестки на учебные военные сборы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Ежегодные традиционные учебные военные сборы пройдут в марте 2023 года для жителей Тюменской области, пребывающих в запасе. На сборы призываются порядка 100 человек. Повестки направляют через работодателя или вручают лично», — сообщает инфоцентр региональных властей. Сборы пройдут на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Их участники пройдут общественно-государственную, огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку. После окончания обучения тюменцы вернутся домой. Женщин призывать не будут. На время сборов военный комиссариат компенсирует работодателям среднюю заработную плату за каждого призванного сотрудника. Сами же участники получат довольствие в соответствии с воинским званием и должностью.

Жители Тюменской области, находящиеся в запасе, получат повестки на учебные военные сборы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Ежегодные традиционные учебные военные сборы пройдут в марте 2023 года для жителей Тюменской области, пребывающих в запасе. На сборы призываются порядка 100 человек. Повестки направляют через работодателя или вручают лично», — сообщает инфоцентр региональных властей. Сборы пройдут на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Их участники пройдут общественно-государственную, огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку. После окончания обучения тюменцы вернутся домой. Женщин призывать не будут. На время сборов военный комиссариат компенсирует работодателям среднюю заработную плату за каждого призванного сотрудника. Сами же участники получат довольствие в соответствии с воинским званием и должностью.