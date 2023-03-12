В челябинском городе предлагают взять в аренду морг

Ритуальный зал сдают в аренду на пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Трехгорном (Челябинская область) проводят торги на право получить в аренду помещения в морге медчасти. Как URA.RU сообщили в учреждении, на площадях возможно организовать работу ритуального зала.

«Помещения предназначены для работы ритуального зала. В настоящее время завершается сбор заявок», — уточнили URA.RU в юридическом отделе медчасти.

В аренду предлагается взять семь помещений общей площадью 112 кв метров. Самая большая комната из расположенных на персом этаже здания патологоанатомического отделения медчасти занимает площадь в 51 кв метр. Актив сдают в аренду на пять лет. В настоящее время арендатор имеется. Нового определят 15 марта.

Транспортную доступность объекта оценщик посчитал хорошей. Отмечено, что здание располагается на огороженной территории, имеет удобные подъездные пути. Проезд на территорию свободный, имеется место для парковки автомобилей возле здания морга и по соседству. Также есть парковка за пределами ограды.

Организатор торгов определим сумму ежемесячной аренды. Плата составляет не менее 53 тысяч рублей.