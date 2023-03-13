На Украине описали ситуацию в Артемовске одним словом

Командующий ВСУ Сырский: ситуация для ВСУ в Артемовске сложная
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, строй, ВСУ, украинские военные, stock
Положение ВСУ в Артемовске остается тяжелым, заявил Александр Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация в районе Артемовска (Бахмут) для вооруженных сил Украины (ВСУ) остается очень сложной. Об этом заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.

«Ситуация в районе Артемовска для ВСУ сложная», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнера» атакующими действиями оказывают невероятно сильное давление на украинские подразделения.

Ранее консультанты из США посоветовали Украине вывести свои войска из Артемовска. По их мнению, для такого решения настало самое выгодное время.

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Ситуация в районе Артемовска (Бахмут) для вооруженных сил Украины (ВСУ) остается очень сложной. Об этом заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. «Ситуация в районе Артемовска для ВСУ сложная», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнера» атакующими действиями оказывают невероятно сильное давление на украинские подразделения. Ранее консультанты из США посоветовали Украине вывести свои войска из Артемовска. По их мнению, для такого решения настало самое выгодное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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