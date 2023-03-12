Американские консультанты предложили Киеву вывести ВСУ из Артемовска

Британский экс-разведчик Ледвидж заявил, что ВСУ сдадут Артемовск

13 марта 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Фрэнк Ледвидж заявил, что пришло время для вывода войск ВСУ из Бахмута Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские советники считают, что вооруженные силы Украины (ВСУ) должны вывести свои войска из Артемовска (Бахмут). Об этом заявил военный аналитик и бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж. «Пришло время для вывода войск ВСУ из Бахмута», — заявил Френк Ледвидж. «Украину консультируют американские советники и мы слышали, что они считают что сейчас пришло время для вывода войск», — сообщил он. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские силы заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска, что создает «хороший плацдарм» для дальнейшего продвижения. Этим же днем командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предположил, что украинская армия может попасть в котел, так как военные РФ продвигаются вглубь города.

Американские советники считают, что вооруженные силы Украины (ВСУ) должны вывести свои войска из Артемовска (Бахмут). Об этом заявил военный аналитик и бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж. «Пришло время для вывода войск ВСУ из Бахмута», — заявил Френк Ледвидж. «Украину консультируют американские советники и мы слышали, что они считают что сейчас пришло время для вывода войск», — сообщил он. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские силы заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска, что создает «хороший плацдарм» для дальнейшего продвижения. Этим же днем командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предположил, что украинская армия может попасть в котел, так как военные РФ продвигаются вглубь города.