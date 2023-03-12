12 марта 2023

Американские консультанты предложили Киеву вывести ВСУ из Артемовска

Британский экс-разведчик Ледвидж заявил, что ВСУ сдадут Артемовск
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, дрг, наемники, stock
Фрэнк Ледвидж заявил, что пришло время для вывода войск ВСУ из Бахмута Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские советники считают, что вооруженные силы Украины (ВСУ) должны вывести свои войска из Артемовска (Бахмут). Об этом заявил военный аналитик и бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж.

«Пришло время для вывода войск ВСУ из Бахмута», — заявил Френк Ледвидж. «Украину консультируют американские советники и мы слышали, что они считают что сейчас пришло время для вывода войск», — сообщил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские силы заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска, что создает «хороший плацдарм» для дальнейшего продвижения. Этим же днем командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предположил, что украинская армия может попасть в котел, так как военные РФ продвигаются вглубь города.

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Американские советники считают, что вооруженные силы Украины (ВСУ) должны вывести свои войска из Артемовска (Бахмут). Об этом заявил военный аналитик и бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж. «Пришло время для вывода войск ВСУ из Бахмута», — заявил Френк Ледвидж. «Украину консультируют американские советники и мы слышали, что они считают что сейчас пришло время для вывода войск», — сообщил он. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские силы заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска, что создает «хороший плацдарм» для дальнейшего продвижения. Этим же днем командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предположил, что украинская армия может попасть в котел, так как военные РФ продвигаются вглубь города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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