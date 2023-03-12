Тюменцы нашли бюджетную альтернативу Турции

В этом году в качестве нового направления отдыха тюменцы выбирают Дагестан Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Жители Тюмени в качестве направления для летнего отдыха все чаще стали выбирать Дагестан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в туристической сфере. Прямые рейсы из Тюмени запустили туда в том году.

«В том году в Дагестан первый раз поставили рейсы. Если на двоих на неделю без питания, просто отель и перелет, то стоимость в июне будет от 55 тысяч рублей. Самый дорогой отель на неделю на берегу за двоих с перелетом в этом же месяце — 115 тысяч рублей», — рассказывает источник агентства.

Это касается отдыха на побережье. Если говорить о более активном, с экскурсиями и поездками по знаковым местам региона, то цена увеличится.

Для сравнения, за отдых в четырехзвездочном отеле в Турции в районе Сиде за 6 дней отдыха на двоих с вылетом из Тюмени горожанам придется отдать от 123 тысяч рублей. Цена за пятизвездочный отель — от 129 тысяч рублей. Данные представлены турфирмой «Море туров» по запросу журналистов.

По словам экспертов в туристической сфере, отдых в Турции и Дагестане помимо стоимости отличается и другим рядом факторов: климатом, уровнем сервиса. «В Дагестане сфера туризма еще только начала развиваться, здесь понятное дело сервиса такого, как в Турции нет. Но здесь прекрасная природа, очень добротный, благодатный и красивый край. Люди добрые и приветливые», — добавляет собеседник агентства.