Тюменская компания отравила урожай на площади почти в три Ватикана

Тюменский сельскохозяйственный кооператив «Слободчиковский» обработал посевы овсяно-гороховой смеси пестицидом, не сертифицированным в России для этих культур, на площади почти 1,5 млн квадратных метров. Об этом сообщают специалисты регионального управления Россельхознадзора.
«При обработке посевов овсяно-гороховой смеси на площади 143 гектара, был применен гербицид „Антарес ВК“. В государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов он не значится как разрешенный к применению на культуре овес», — говорится в сообщении.
В отделе фитосанитарного надзора и семенного контроля ведомства URA.RU пояснили, что это опасно непредсказуемыми последствиями. «Часть пестицидов уходит в почву, а влияние химиката на культуру, для которой оно не предназначено, неизвестно — вещество может надолго задержаться в зерне и нанести вред животным или человеку», — пояснил начальник отдела Николай Яринов.
Кроме того, в «Слободчиковском» нарушили еще несколько норм обработки посевов пестицидами. В частности, не предупредили об этом жителей ближайших поселков и не указали границы опыляемых участков и другую важную информацию. Ранее URA.RU рассказало еще об одном случае применения агрохимикатов не по назначению.
Тюменский сельскохозяйственный кооператив «Слободчиковский» обработал посевы овсяно-гороховой смеси пестицидом, не сертифицированным в России для этих культур, на площади почти 1,5 млн квадратных метров. Об этом сообщают специалисты регионального управления Россельхознадзора. «При обработке посевов овсяно-гороховой смеси на площади 143 гектара, был применен гербицид „Антарес ВК“. В государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов он не значится как разрешенный к применению на культуре овес», — говорится в сообщении. В отделе фитосанитарного надзора и семенного контроля ведомства URA.RU пояснили, что это опасно непредсказуемыми последствиями. «Часть пестицидов уходит в почву, а влияние химиката на культуру, для которой оно не предназначено, неизвестно — вещество может надолго задержаться в зерне и нанести вред животным или человеку», — пояснил начальник отдела Николай Яринов. Кроме того, в «Слободчиковском» нарушили еще несколько норм обработки посевов пестицидами. В частности, не предупредили об этом жителей ближайших поселков и не указали границы опыляемых участков и другую важную информацию. Ранее URA.RU рассказало еще об одном случае применения агрохимикатов не по назначению.