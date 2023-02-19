Тюменские фермеры массово используют опасные для человека пестициды

Следы опасных химикатов могут остаться в продукте и навредить здоровью людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фермеры Тюмени используют для обработки зерна и семян пестициды, которые не подходят для этих культур. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля регионального управления Россельхознадзора Николай Яринов. Такие нарушения найдены у большинства сельхозкомпаний, проверенных ведомством с начала года.

«Фермеры и компании используют пестициды не на тех культурах, для которых они предназначены. Таких испытаний никто не проводил, в регламенте такое использование не предусмотрено. Невозможно предсказать, как вещество подействует, какой вред нанесет самим растениям. А главное — его следы могут остаться в готовом продукте и нанести вред здоровью людей», — сообщил URA.RU Яринов.

По его словам, фермеры не хотят выбрасывать остатки дорогостоящих препаратов и используют их на свой страх и риск, надеясь на результат. «Химикат есть, и мы знаем, что он работает. На него потрачены деньги, новые стоят все дороже с каждым днем, поэтому используем что можем», — пояснил URA.RU один из тюменских аграриев.

За последнюю неделю использование пестицидов не по назначению выявили в двух компаниях Тюменской области. В 2023 году такие проверки проводятся впервые с введения моратория в 2020 году, добавил URA.RU Яринов. До конца года ведомство планирует проверить 56 сельскохозяйственных предприятий региона.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские фермеры экономят не только на пестицидах. Одна их местных компаний пожалела денег на проверку безопасности собственной продукции.