12 марта 2023
11 марта 2023

Симулянт из Тюмени потребовал скорую помощь из-за боли после удаления зуба

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Медикам пришлось ехать на ложный вызов Фото:

Житель Тюмени и его жена вызвали медиков скорой помощи из-за того, что 26-летний мужчина испытывал боль после удаления зуба. Чтобы врачи экстренно приехали, они придумали историю о том, что тюменец потерял сознание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой. Врачи потратили на вызов почти полчаса.

«Болевой синдром после удаления зуба и головная боль — не угрожающий жизни вызов, куда диспетчер направит бригаду неотложной помощи из поликлиники. Но напуганная до жути криком и воем мужа женщина из не слишком серьезной истории создала экстренный повод. Ей очень хотелось, чтобы помощь пришла мгновенно и весь этот кошмар закончился», — рассказали в пресс-службе скорой.

Как выяснили медики, у 26-летнего мужчины образовался флюс. Ночью он обратился к врачу, который удалил ему зуб. Однако, когда действие анестезии закончилось, испытывающий боль тюменец начал кричать, а его жена — звонить в скорую. Медикам она сказала, что супруг теряет сознание, хотя этого не происходило.

«Зайдя в квартиру, медики увидели на полу возле дивана двух взрослых людей. Мужчина держался за голову и кричал, рядом с ним сидела женщина, которая его поглаживала и успокаивала», — вспоминают врачи.

На данном вызове медикам пришлось провести 27 минут. По их словам, это время они могли потратить на пациентов, которые действительно нуждаются в экстренной помощи.

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Житель Тюмени и его жена вызвали медиков скорой помощи из-за того, что 26-летний мужчина испытывал боль после удаления зуба. Чтобы врачи экстренно приехали, они придумали историю о том, что тюменец потерял сознание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой. Врачи потратили на вызов почти полчаса. «Болевой синдром после удаления зуба и головная боль — не угрожающий жизни вызов, куда диспетчер направит бригаду неотложной помощи из поликлиники. Но напуганная до жути криком и воем мужа женщина из не слишком серьезной истории создала экстренный повод. Ей очень хотелось, чтобы помощь пришла мгновенно и весь этот кошмар закончился», — рассказали в пресс-службе скорой. Как выяснили медики, у 26-летнего мужчины образовался флюс. Ночью он обратился к врачу, который удалил ему зуб. Однако, когда действие анестезии закончилось, испытывающий боль тюменец начал кричать, а его жена — звонить в скорую. Медикам она сказала, что супруг теряет сознание, хотя этого не происходило. «Зайдя в квартиру, медики увидели на полу возле дивана двух взрослых людей. Мужчина держался за голову и кричал, рядом с ним сидела женщина, которая его поглаживала и успокаивала», — вспоминают врачи. На данном вызове медикам пришлось провести 27 минут. По их словам, это время они могли потратить на пациентов, которые действительно нуждаются в экстренной помощи.
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