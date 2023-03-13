США намерены разрушить союз Путина и Cи Цзиньпина

В связи с «безграничными отношениями» лидеров России и Китая, США хотят разрушить союз президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
«Пока Си и Путин с их «безграничными» отношениями используют силу, чтобы навязать свою волю, (…) перспектива конфликта между Востоком и Западом стремительно растет. Чтобы избежать такого исхода, необходимо сначала сломать высоко персонализированную ось «Си-Путин», — говорится в материале
По словам автора статьи, союз Путина и Си является образцовым, поэтому лидеров боятся. В материале отмечается, что Си «взял курс на злоупотребление властью» в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. «Это внутренняя механика глобальной модели, которую Си и его подражатели хотят навязать миру 21-го века», — отмечает автор.
Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом, поздравив его с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики. Fox News сообщал, что США увидели для себя угрозу из-за дружбы России и КНР.
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