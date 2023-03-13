США намерены разрушить союз Путина и Cи Цзиньпина

The Guardian: Союз России и Китая представляет угрозу для Запада

13 марта 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Запад хочет разрушить дружбу России и Китая, сообщает The Guardian Фото: Официальный сайт Президента РФ В связи с «безграничными отношениями» лидеров России и Китая, США хотят разрушить союз президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает британское издание The Guardian. «Пока Си и Путин с их «безграничными» отношениями используют силу, чтобы навязать свою волю, (…) перспектива конфликта между Востоком и Западом стремительно растет. Чтобы избежать такого исхода, необходимо сначала сломать высоко персонализированную ось «Си-Путин», — говорится в материале The Guardian . По словам автора статьи, союз Путина и Си является образцовым, поэтому лидеров боятся. В материале отмечается, что Си «взял курс на злоупотребление властью» в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. «Это внутренняя механика глобальной модели, которую Си и его подражатели хотят навязать миру 21-го века», — отмечает автор.



Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом, поздравив его с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики. Fox News сообщал, что США увидели для себя угрозу из-за дружбы России и КНР.

В связи с «безграничными отношениями» лидеров России и Китая, США хотят разрушить союз президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает британское издание The Guardian. «Пока Си и Путин с их «безграничными» отношениями используют силу, чтобы навязать свою волю, (…) перспектива конфликта между Востоком и Западом стремительно растет. Чтобы избежать такого исхода, необходимо сначала сломать высоко персонализированную ось «Си-Путин», — говорится в материале The Guardian. По словам автора статьи, союз Путина и Си является образцовым, поэтому лидеров боятся. В материале отмечается, что Си «взял курс на злоупотребление властью» в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. «Это внутренняя механика глобальной модели, которую Си и его подражатели хотят навязать миру 21-го века», — отмечает автор. Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом, поздравив его с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики. Fox News сообщал, что США увидели для себя угрозу из-за дружбы России и КНР.