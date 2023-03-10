Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР

10 марта 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил Цзиньпина с переизбранием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием. В поздравительной телеграмме российский лидер назвал коллегу из Пекина своим «дорогим другом» «Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Китайской Народной Республики. Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах», — указано в поздравительной телеграмме, ее текст приводит сайт Кремля. Путин также пожелал Цзиньпину успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия. Си Цзиньпин 10 марта был избран на третий президентский срок, а также переизбран в должности председателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая. Его кандидатуру утвердили единогласно.

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием. В поздравительной телеграмме российский лидер назвал коллегу из Пекина своим «дорогим другом» «Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Китайской Народной Республики. Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах», — указано в поздравительной телеграмме, ее текст приводит сайт Кремля. Путин также пожелал Цзиньпину успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия. Си Цзиньпин 10 марта был избран на третий президентский срок, а также переизбран в должности председателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая. Его кандидатуру утвердили единогласно.