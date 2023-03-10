Fox News: США бьют тревогу из-за России и ее союзников

Fox News: США увидели угрозу для себя со стороны РФ, КНР, Ирана и Северной Кореи

11 марта 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

В США заявили о «сложных» угрозах со стороны Китая, России, Северной Кореи и других стран. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конгресс США бьет тревогу из-за опубликованной разведывательным сообществом США оценки угроз, в которой содержится предупреждение о «сложных» угрозах со стороны Китая, России, Северной Кореи и других стран. Об этом заявила группа представителей Конгресса в совместном заявлении. «Эта оценка угроз только подтверждает тот факт, что Китай, Россия, Иран и Северная Корея представляют серьезные угрозы для нашей национальной безопасности, которые требуют постоянного внимания со стороны Конгресса. Эта оценка угроз только усиливает наши опасения по поводу угрозы со стороны США при администрации Байдена», — публикует их слова Fox News . В заявлении указаны многочисленные угрозы национальной безопасности, с которыми столкнулись США, в том числе спецоперация России на Украине, частые ракетные испытания, проводимые Северной Кореей и другие. Авторы документа заявили, что комитеты Конгресса будут продолжать совместную работу по борьбе с этими угрозами, требуя от администрации президента США Джо Байдена привлечения этих стран к ответственности в ответ на акты предполагаемой агрессии. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мир сейчас находится в стадии формирования нового многополярного порядка, но США, пытаясь сохранить свое доминирование на планете, противятся объективному ходу истории. По его словам, Россия в рамках работы ШОС, БРИКС, СНГ и ЕАЭС старается выстраивать новые формы взаимодействия между странами, чтобы не зависеть от Запада, пишет RT. Лавров также сообщал, что в ближайшее время членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станут Иран и Белоруссия. Особое недовольство США вызывают отношения России с Китаем. Handelsblatt сообщало, что продолжающееся сотрудничество лидера Китая Си Цзиньпином и президента РФ Владимира Путина может навсегда навредить отношениям Китая с Европой и США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конгресс США бьет тревогу из-за опубликованной разведывательным сообществом США оценки угроз, в которой содержится предупреждение о «сложных» угрозах со стороны Китая, России, Северной Кореи и других стран. Об этом заявила группа представителей Конгресса в совместном заявлении. «Эта оценка угроз только подтверждает тот факт, что Китай, Россия, Иран и Северная Корея представляют серьезные угрозы для нашей национальной безопасности, которые требуют постоянного внимания со стороны Конгресса. Эта оценка угроз только усиливает наши опасения по поводу угрозы со стороны США при администрации Байдена», — публикует их слова Fox News. В заявлении указаны многочисленные угрозы национальной безопасности, с которыми столкнулись США, в том числе спецоперация России на Украине, частые ракетные испытания, проводимые Северной Кореей и другие. Авторы документа заявили, что комитеты Конгресса будут продолжать совместную работу по борьбе с этими угрозами, требуя от администрации президента США Джо Байдена привлечения этих стран к ответственности в ответ на акты предполагаемой агрессии. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мир сейчас находится в стадии формирования нового многополярного порядка, но США, пытаясь сохранить свое доминирование на планете, противятся объективному ходу истории. По его словам, Россия в рамках работы ШОС, БРИКС, СНГ и ЕАЭС старается выстраивать новые формы взаимодействия между странами, чтобы не зависеть от Запада, пишет RT. Лавров также сообщал, что в ближайшее время членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станут Иран и Белоруссия. Особое недовольство США вызывают отношения России с Китаем. Handelsblatt сообщало, что продолжающееся сотрудничество лидера Китая Си Цзиньпином и президента РФ Владимира Путина может навсегда навредить отношениям Китая с Европой и США.