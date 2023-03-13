В Кремле прокомментировали возможное появление Путина на саммите G20

Песков: личное участие Путина в саммите G20 не исключено
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Владимир Путин. Екатеринбург, саммит россия-ес
Есть вероятность личного участия Владимира Путина в саммите G20 Фото:

Нельзя исключать личное появление президента России Владимира Путина на саммите G20. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате двадцатки. Намерена и дальше это делать, но решение пока не принималось», — заявил Песков

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Нельзя исключать личное появление президента России Владимира Путина на саммите G20. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате двадцатки. Намерена и дальше это делать, но решение пока не принималось», — заявил Песков
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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