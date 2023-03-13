В Кремле прокомментировали возможное появление Путина на саммите G20

Песков: личное участие Путина в саммите G20 не исключено

13 марта 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Есть вероятность личного участия Владимира Путина в саммите G20 Фото: Александр Мамаев © URA.RU Нельзя исключать личное появление президента России Владимира Путина на саммите G20. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате двадцатки. Намерена и дальше это делать, но решение пока не принималось», — заявил Песков

Нельзя исключать личное появление президента России Владимира Путина на саммите G20. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате двадцатки. Намерена и дальше это делать, но решение пока не принималось», — заявил Песков